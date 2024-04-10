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Миннесота Тимбервулвз — Вашингтон Уизардс 130:121, как сыграли, кто победил, результат матча регулярки НБА 10 апреля

«Миннесота» обыграла «Вашингтон» в борьбе за лидерство на Западе, Эдвардс набрал 51 очко
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В ночь с 9 на 10 апреля мск на площадке «Таргет-центра» в американском Миннеаполисе состоялся матч регулярного чемпионата НБА «Миннесота Тимбервулвз» — «Вашингтон Уизардс». Хозяева паркета одержали победу со счётом 130:121.

НБА - регулярный чемпионат
10 апреля 2024, среда. 03:00 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
130 : 121
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 51, Александер-Уолкер - 23, Гобер - 19, Конли - 15, Макдэниелс - 9, Маклафлин - 6, Рид - 3, Моррис - 3, Андерсон - 1, Мур, Майнотт, Никс, Уоррен, Миллер, Гарза
Вашингтон Уизардс: Кисперт - 25, Пул - 24, Болдуин Мл. - 15, Авдия - 15, Гилл - 15, Дэвис - 10, Оморуи - 7, Бернард - 6, Батлер - 4, Вукчевич, Джонс, Холмс

Первая четверть осталась за гостями с перевесом «+18». К большому перерыву «Тимбервулвз» сократили отставание до 10 очков, а в третьей четверти вырвались вперёд, выиграв её с разницей в 15 очков. Заключительный отрезок также прошёл с преимуществом хозяев.

Самым результативным игроком матча стал Энтони Эдвардс («Миннесота»), на счету которого 51 набранное очко. «Тимбервулвз» после этой победы продолжают возглавлять турнирную таблицу Западной конференции, опережая на одну победу «Денвер Наггетс» и «Оклахома-Сити Тандер», при этом у «Денвера» есть игра в запасе.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица
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