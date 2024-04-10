«Миннесота» обыграла «Вашингтон» в борьбе за лидерство на Западе, Эдвардс набрал 51 очко

В ночь с 9 на 10 апреля мск на площадке «Таргет-центра» в американском Миннеаполисе состоялся матч регулярного чемпионата НБА «Миннесота Тимбервулвз» — «Вашингтон Уизардс». Хозяева паркета одержали победу со счётом 130:121.

Первая четверть осталась за гостями с перевесом «+18». К большому перерыву «Тимбервулвз» сократили отставание до 10 очков, а в третьей четверти вырвались вперёд, выиграв её с разницей в 15 очков. Заключительный отрезок также прошёл с преимуществом хозяев.

Самым результативным игроком матча стал Энтони Эдвардс («Миннесота»), на счету которого 51 набранное очко. «Тимбервулвз» после этой победы продолжают возглавлять турнирную таблицу Западной конференции, опережая на одну победу «Денвер Наггетс» и «Оклахома-Сити Тандер», при этом у «Денвера» есть игра в запасе.