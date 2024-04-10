«Оклахома» дома переиграла «Сакраменто», у Шея Гилджеса-Алексадера 40 очков

Сегодня, 10 апреля, в Оклахома-Сити состоялся матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), где встретились местный «Оклахома-Сити Тандер» и «Сакраменто Кингз». Хозяева одержали победу со счётом 112:105.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Оклахомы» Шей Гилджес-Александер. На его счету 40 очков, семь подборов и четыре результативные передачи. Его партнёр по команде защитник Лугенц Дорт отметился 18 очками, двумя подборами и двумя передачами.

Самым результативным в составе «Сакраменто» стал разыгрывающий ДеАарон Фокс. Он набрал 33 очка, восемь подборов и шесть передач. Защитник Кеон Эллис отметился 26 очками, семью подборами и пятью передачами. Форвард Киган Мюррэй добавил 15 очков.

После 79 матчей «Оклахома» занимает третье место в Западной конференции с 54 победами и 25 поражениями. «Сакраменто» расположилось на восьмой строчке с 45 победами в 79 играх.