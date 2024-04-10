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Оклахома — Сакраменто 112:105, как сыграли, кто победил, результат матча регулярного чемпионата НБА 10 апреля

«Оклахома» дома переиграла «Сакраменто», у Шея Гилджеса-Алексадера 40 очков
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Сегодня, 10 апреля, в Оклахома-Сити состоялся матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), где встретились местный «Оклахома-Сити Тандер» и «Сакраменто Кингз». Хозяева одержали победу со счётом 112:105.

НБА - регулярный чемпионат
10 апреля 2024, среда. 03:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
112 : 105
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 40, Дорт - 18, Холмгрен - 15, Уильямс - 11, Джо - 10, Уиггинс - 7, Гидди - 4, Уильямс - 4, Уоллес - 3, Уотерс III, Бийомбо, Уильямс, Мускала
Сакраменто Кингз: Фокс - 33, Эллис - 26, Мюррэй - 15, Барнс - 10, Сабонис - 8, Митчелл - 8, Лайлз - 3, Джонс - 2, Макги, Дуарте, Везенков, Джонс, Эдвардс, Слоусон, Лень

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Оклахомы» Шей Гилджес-Александер. На его счету 40 очков, семь подборов и четыре результативные передачи. Его партнёр по команде защитник Лугенц Дорт отметился 18 очками, двумя подборами и двумя передачами.

Самым результативным в составе «Сакраменто» стал разыгрывающий ДеАарон Фокс. Он набрал 33 очка, восемь подборов и шесть передач. Защитник Кеон Эллис отметился 26 очками, семью подборами и пятью передачами. Форвард Киган Мюррэй добавил 15 очков.

После 79 матчей «Оклахома» занимает третье место в Западной конференции с 54 победами и 25 поражениями. «Сакраменто» расположилось на восьмой строчке с 45 победами в 79 играх.

Регулярка НБА. Календарь
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