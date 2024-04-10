Энтони Эдвардс обновил личный рекорд результативности в НБА, набрав более 50 очков
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Атакующий защитник и один из лидеров «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардс принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Вашингтон Уизардс», в котором его команда одержала победу со счётом 130:121.
НБА - регулярный чемпионат
10 апреля 2024, среда. 03:00 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
130 : 121
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 51, Александер-Уолкер - 23, Гобер - 19, Конли - 15, Макдэниелс - 9, Маклафлин - 6, Рид - 3, Моррис - 3, Андерсон - 1, Мур, Майнотт, Никс, Уоррен, Миллер, Гарза
Вашингтон Уизардс: Кисперт - 25, Пул - 24, Болдуин Мл. - 15, Авдия - 15, Гилл - 15, Дэвис - 10, Оморуи - 7, Бернард - 6, Батлер - 4, Вукчевич, Джонс, Холмс
Эдвардс, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 38 минут, набрав суммарно 51 очко (17 из 29 с игры, где 6 из 13 — трёхочковые), семь результативных передач и шесть подборов. Показатель «плюс-минус» атакующего защитника по итогам встречи составил «+6».
Таким образом, 22-летний баскетболист обновляет личный рекорд результативности в НБА. Ранее Энтони Эдвардс набирал 49 очков в матче с «Сан-Антонио Спёрс» в апреле 2022 года. Тогда его команда одержала победу со счётом 127:121.
НБА - регулярный чемпионат
08 апреля 2022, пятница. 03:00 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
127 : 121
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 49, Таунс - 21, Ноуэлл - 11, Бисли - 11, Макдэниелс - 10, Маклафлин - 8, Беверли - 8, Вандербилт - 6, Рид - 3, Расселл, Больмаро, Лейман, Принс, Найт, Окоги, Райт, Монро
Сан-Антонио Спёрс: Джонсон - 20, Васселл - 18, Пёлтль - 15, Бэйтс-Диоп - 14, Джонс - 14, Коллинс - 13, Примо - 12, Ричардсон - 11, Лэнгфорд - 3, Уискэмп - 1, Уокер, Мюррей, Стюарт-младший, Макдермотт, Кейкок, Вудард, Ландейл
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