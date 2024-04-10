Энтони Эдвардс обновил личный рекорд результативности в НБА, набрав более 50 очков

Атакующий защитник и один из лидеров «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардс принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Вашингтон Уизардс», в котором его команда одержала победу со счётом 130:121.

Эдвардс, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 38 минут, набрав суммарно 51 очко (17 из 29 с игры, где 6 из 13 — трёхочковые), семь результативных передач и шесть подборов. Показатель «плюс-минус» атакующего защитника по итогам встречи составил «+6».

Таким образом, 22-летний баскетболист обновляет личный рекорд результативности в НБА. Ранее Энтони Эдвардс набирал 49 очков в матче с «Сан-Антонио Спёрс» в апреле 2022 года. Тогда его команда одержала победу со счётом 127:121.