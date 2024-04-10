Дабл-дабл Йокича помог «Денверу» победить «Юту» и догнать «Миннесоту» во главе Запада

В ночь с 9 на 10 апреля мск на арене «Дельта-центра» в американском «Солт-Лейк-Сити» завершился матч регулярного чемпионата НБА «Юта Джаз» — «Денвер Наггетс». Победу со счётом 111:95 одержали гости.

Самым результативным игроком встречи стал сербский центровой «Денвера» Никола Йокич, оформивший дабл-дабл — на его счету 28 набранных очков и 13 подборов, а также семь результативных передач.

Победа над «Джаз» стала для «Наггетс» четвёртой в пяти последних матчах и позволила им догнать по проценту побед возглавляющую турнирную таблицу Западной конференции «Миннесоту Тимбервулвз». Обеим командам осталось провести по три матча регулярного сезона, при этом «Тимбервулвз» опережают «Денвер» по разнице очков. Но одну победу меньше на счету также ведущих борьбу за первенство на Западе «Оклахома-Сити Тандер».