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Вембаньяма расправился с соперником, совершив шикарный проход в трёхсекундную зону

Вембаньяма расправился с соперником, совершив шикарный проход в трёхсекундную зону
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Центровой и новичок «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Мемфис Гриззлиз», в котором его команда одержала победу со счётом 102:87.

НБА - регулярный чемпионат
10 апреля 2024, среда. 03:00 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Окончен
87 : 102
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Мемфис Гриззлиз: Пиппен Мл. - 14, Кларк - 14, Джемисон - 14, Симпсон - 12, Джексон - 11, Гудвин - 10, Аллен - 6, Уайт - 6, Альдама, Уильямс, Кеннард, Стивенс
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 18, Шампани - 17, Уэсли - 13, Мамукелашвили - 11, Брэнэм - 10, Сиссоко - 10, Джонс - 8, Коллинс - 5, Буей - 4, Грэм - 3, Дюк - 3, Грэй

В середине заключительной четверти Вембаньяма стал автором эффектного момента после того, как совершил проход в трёхсекундную зону соперника, показав обманное движение. По итогам эпизода французский баскетболист набрал лёгкие два очка.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Вембаньяма, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 31 минуту, набрав суммарно 18 очков (9 из 19 с игры), семь подборов, столько же блок-шотов и шесть результативных передач. Показатель «плюс-минус» 20-летнего центрового по итогам встречи составил «+15».

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