Вембаньяма расправился с соперником, совершив шикарный проход в трёхсекундную зону

Центровой и новичок «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Мемфис Гриззлиз», в котором его команда одержала победу со счётом 102:87.

В середине заключительной четверти Вембаньяма стал автором эффектного момента после того, как совершил проход в трёхсекундную зону соперника, показав обманное движение. По итогам эпизода французский баскетболист набрал лёгкие два очка.

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Вембаньяма, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 31 минуту, набрав суммарно 18 очков (9 из 19 с игры), семь подборов, столько же блок-шотов и шесть результативных передач. Показатель «плюс-минус» 20-летнего центрового по итогам встречи составил «+15».