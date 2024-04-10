Энтони Эдвардс моментально отпраздновал личный рекорд результативности в НБА

Атакующий защитник и один из лидеров «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардс принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Вашингтон Уизардс», в котором его команда одержала победу со счётом 130:121.

После того как Эдвардс набрал своё 51-е очко за игру и установил таким образом личный рекорд результативности в лиге, он сразу же начал праздновать это событие, показывая жестом число «50». Забавно, что рэпер 50 Cent наблюдал за происходящим.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

22-летний Эдвардс, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 38 минут, набрав суммарно 51 очко (17 из 29 с игры, где 6 из 13 — трёхочковые), семь результативных передач и шесть подборов. Показатель «плюс-минус» атакующего защитника по итогам встречи составил «+6».