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Энтони Эдвардс моментально отпраздновал личный рекорд результативности в НБА

Энтони Эдвардс моментально отпраздновал личный рекорд результативности в НБА
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Атакующий защитник и один из лидеров «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардс принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Вашингтон Уизардс», в котором его команда одержала победу со счётом 130:121.

НБА - регулярный чемпионат
10 апреля 2024, среда. 03:00 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
130 : 121
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 51, Александер-Уолкер - 23, Гобер - 19, Конли - 15, Макдэниелс - 9, Маклафлин - 6, Рид - 3, Моррис - 3, Андерсон - 1, Мур, Майнотт, Никс, Уоррен, Миллер, Гарза
Вашингтон Уизардс: Кисперт - 25, Пул - 24, Болдуин Мл. - 15, Авдия - 15, Гилл - 15, Дэвис - 10, Оморуи - 7, Бернард - 6, Батлер - 4, Вукчевич, Джонс, Холмс

После того как Эдвардс набрал своё 51-е очко за игру и установил таким образом личный рекорд результативности в лиге, он сразу же начал праздновать это событие, показывая жестом число «50». Забавно, что рэпер 50 Cent наблюдал за происходящим.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

22-летний Эдвардс, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 38 минут, набрав суммарно 51 очко (17 из 29 с игры, где 6 из 13 — трёхочковые), семь результативных передач и шесть подборов. Показатель «плюс-минус» атакующего защитника по итогам встречи составил «+6».

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