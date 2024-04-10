«Клипперс» победой над «Финиксом» оформили выход в плей-офф, Уэстбрук сделал трипл-дабл

В ночь с 9 на 10 апреля мск на площадке «Футпринт Центра» в американском Финиксе прошёл матч регулярного чемпионата НБА. Хозяева паркета «Финикс Санз» уступили «Лос-Анджелес Клипперс» со счётом 92:105.

Залогом общей победы «Клипперс» стала первая четверть, выигранная гостями с разницей в 27 очков, к перерыву «Лос-Анджелес» вёл в счёте уже с разницей «+33». «Санз» отыграли 17 очков в третьей четверти, но в заключительной не смогли ликвидировать оставшееся отставание.

В составе гостей трипл-дабл оформил разыгрывающий защитник Расселл Уэстбрук, который записал на свой счёт 16 очков, 15 подборов и 15 результативных передач.

Эта победа стала для «Клипперс» четвёртой подряд и гарантировала баскетболистам из «Лос-Анджелеса» финиш в зоне основного плей-офф за три матча до конца регулярного чемпионата. «Финикс» после трёх побед кряду проиграл в двух последних встречах и ухудшил свои шансы на повышение из зоны плей-ин в зону плей-офф.