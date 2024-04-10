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Финикс Санз — Лос-Анджелес Клипперс 92:105, как сыграли, кто победил, результат матча регулярки НБА 10 апреля

«Клипперс» победой над «Финиксом» оформили выход в плей-офф, Уэстбрук сделал трипл-дабл
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В ночь с 9 на 10 апреля мск на площадке «Футпринт Центра» в американском Финиксе прошёл матч регулярного чемпионата НБА. Хозяева паркета «Финикс Санз» уступили «Лос-Анджелес Клипперс» со счётом 92:105.

НБА - регулярный чемпионат
10 апреля 2024, среда. 05:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
92 : 105
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Финикс Санз: Дюрант - 21, Бил - 19, Букер - 12, Гордон - 11, О'Нил - 10, Аллен - 9, Ойбанкс - 6, Бол - 2, Литтл - 2, Окоги, Томас, Уэйнрайт, Родди, Азубуике, Янг
Лос-Анджелес Клипперс: Джордж - 23, Мэнн - 17, Зубац - 17, Уэстбрук - 16, Коффи - 13, Пауэлл - 10, Хиланд - 7, Пламли - 2, Бостон, Тайс, Такер, Браун, Мун

Залогом общей победы «Клипперс» стала первая четверть, выигранная гостями с разницей в 27 очков, к перерыву «Лос-Анджелес» вёл в счёте уже с разницей «+33». «Санз» отыграли 17 очков в третьей четверти, но в заключительной не смогли ликвидировать оставшееся отставание.

В составе гостей трипл-дабл оформил разыгрывающий защитник Расселл Уэстбрук, который записал на свой счёт 16 очков, 15 подборов и 15 результативных передач.

Эта победа стала для «Клипперс» четвёртой подряд и гарантировала баскетболистам из «Лос-Анджелеса» финиш в зоне основного плей-офф за три матча до конца регулярного чемпионата. «Финикс» после трёх побед кряду проиграл в двух последних встречах и ухудшил свои шансы на повышение из зоны плей-ин в зону плей-офф.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица
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