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Новичок «Мемфиса» — о Вембаньяме: когда он говорит гадости, он будто шепчет

Новичок «Мемфиса» — о Вембаньяме: когда он говорит гадости, он будто шепчет
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Тяжёлый форвард и новичок «Мемфис Гриззлиз» Грегори Джексон после матча в рамках регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Сан-Антонио Спёрс» (87:102) высказался о центровом соперника, французском новичке Викторе Вембаньяме.

НБА - регулярный чемпионат
10 апреля 2024, среда. 03:00 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Окончен
87 : 102
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Мемфис Гриззлиз: Пиппен Мл. - 14, Кларк - 14, Джемисон - 14, Симпсон - 12, Джексон - 11, Гудвин - 10, Аллен - 6, Уайт - 6, Альдама, Уильямс, Кеннард, Стивенс
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 18, Шампани - 17, Уэсли - 13, Мамукелашвили - 11, Брэнэм - 10, Сиссоко - 10, Джонс - 8, Коллинс - 5, Буей - 4, Грэм - 3, Дюк - 3, Грэй

«Он настолько высокий, что, когда он говорит всякие гадости, кажется, он будто шепчет», — сказал Джексон в послематчевом интервью.

Отметим, что Вембаньяма провёл на площадке в общей сложности 31 минуту, набрав суммарно 18 очков (9 из 19 с игры), семь подборов, столько же блок-шотов и шесть результативных передач. Показатель «плюс-минус» 20-летнего центрового по итогам встречи составил «+15».

Вембаньяма эмоционально покидает площадку после поражения:

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