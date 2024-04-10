Новичок «Мемфиса» — о Вембаньяме: когда он говорит гадости, он будто шепчет

Тяжёлый форвард и новичок «Мемфис Гриззлиз» Грегори Джексон после матча в рамках регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Сан-Антонио Спёрс» (87:102) высказался о центровом соперника, французском новичке Викторе Вембаньяме.

«Он настолько высокий, что, когда он говорит всякие гадости, кажется, он будто шепчет», — сказал Джексон в послематчевом интервью.

Отметим, что Вембаньяма провёл на площадке в общей сложности 31 минуту, набрав суммарно 18 очков (9 из 19 с игры), семь подборов, столько же блок-шотов и шесть результативных передач. Показатель «плюс-минус» 20-летнего центрового по итогам встречи составил «+15».

Вембаньяма эмоционально покидает площадку после поражения: