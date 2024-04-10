Новичок «Мемфиса» — о Вембаньяме: когда он говорит гадости, он будто шепчет
Поделиться
Тяжёлый форвард и новичок «Мемфис Гриззлиз» Грегори Джексон после матча в рамках регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Сан-Антонио Спёрс» (87:102) высказался о центровом соперника, французском новичке Викторе Вембаньяме.
НБА - регулярный чемпионат
10 апреля 2024, среда. 03:00 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Окончен
87 : 102
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Мемфис Гриззлиз: Пиппен Мл. - 14, Кларк - 14, Джемисон - 14, Симпсон - 12, Джексон - 11, Гудвин - 10, Аллен - 6, Уайт - 6, Альдама, Уильямс, Кеннард, Стивенс
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 18, Шампани - 17, Уэсли - 13, Мамукелашвили - 11, Брэнэм - 10, Сиссоко - 10, Джонс - 8, Коллинс - 5, Буей - 4, Грэм - 3, Дюк - 3, Грэй
«Он настолько высокий, что, когда он говорит всякие гадости, кажется, он будто шепчет», — сказал Джексон в послематчевом интервью.
Отметим, что Вембаньяма провёл на площадке в общей сложности 31 минуту, набрав суммарно 18 очков (9 из 19 с игры), семь подборов, столько же блок-шотов и шесть результативных передач. Показатель «плюс-минус» 20-летнего центрового по итогам встречи составил «+15».
Вембаньяма эмоционально покидает площадку после поражения:
Комментарии
- 10 апреля 2024
-
08:12
-
07:34
-
07:32
-
07:23
-
07:03
-
06:55
-
06:45
-
06:33
-
05:39
-
05:36
-
05:34
-
05:26
-
05:06
-
04:59
-
04:32
-
04:20
-
04:08
-
03:14
-
00:57
-
00:47
-
00:10
- 9 апреля 2024
-
23:58
-
23:33
-
23:24
-
23:11
-
22:27
-
22:15
-
21:32
-
21:06
-
20:20
-
19:35
-
19:11
-
18:31
-
17:31
-
17:21