33 очка Леброна Джеймса не помогли «Лейкерс» обыграть «Голден Стэйт»

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Сегодня, 10 апреля, в Лос-Анджелесе состоялся матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), где встретились местный «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Голден Стэйт Уорриорз». Гости одержали победу со счётом 134:120.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс. На его счету 33 очка, семь подборов и 11 результативных передач. Его партнёр по команде защитник Остин Ривз отметился 22 очками, семью подборами и шестью передачами.

Самым результативным в составе «Голден Стэйт» стал защитник Клэй Томпсон. Он набрал 27 очков и отдал три передачи. Разыгрывающий Стефен Карри отметился 23 очками, семью подборами и восемью передачами.

После 79 матчей «Голден Стэйт» занимает 10-е место в Западной конференции с 44 победами и 35 поражениями. «Лейкерс» расположился на девятой строчке с 45 победами в 80 играх.