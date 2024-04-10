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Лейкерс – Голден Стэйт 120-134, как сыграли, кто победил, результат матча регулярного чемпионата НБА 10 апреля

33 очка Леброна Джеймса не помогли «Лейкерс» обыграть «Голден Стэйт»
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Сегодня, 10 апреля, в Лос-Анджелесе состоялся матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), где встретились местный «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Голден Стэйт Уорриорз». Гости одержали победу со счётом 134:120.

НБА - регулярный чемпионат
10 апреля 2024, среда. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
120 : 134
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 33, Ривз - 22, Хатимура - 20, Расселл - 14, Динвидди - 12, Хэйс - 11, Кристи - 2, Принс - 2, Каслтон - 2, Льюис - 2, Дэвис, Мэйс, Реддиш, Винсент
Голден Стэйт Уорриорз: Томпсон - 27, Карри - 23, Уиггинс - 17, Грин - 15, Подзиемски - 13, Пол - 11, Пэйтон II - 9, Куминга - 8, Джексон-Дэвис - 7, Сантос - 2, Киньонес - 2, Муди, Луни, Гаруба, Спенсер

Самым результативным игроком матча стал форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс. На его счету 33 очка, семь подборов и 11 результативных передач. Его партнёр по команде защитник Остин Ривз отметился 22 очками, семью подборами и шестью передачами.

Самым результативным в составе «Голден Стэйт» стал защитник Клэй Томпсон. Он набрал 27 очков и отдал три передачи. Разыгрывающий Стефен Карри отметился 23 очками, семью подборами и восемью передачами.

После 79 матчей «Голден Стэйт» занимает 10-е место в Западной конференции с 44 победами и 35 поражениями. «Лейкерс» расположился на девятой строчке с 45 победами в 80 играх.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица
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