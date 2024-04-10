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Сегодня, 10 апреля, в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели 14 матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся игр.

Все результаты игрового дня НБА 10 апреля

«Шарлотт Хорнетс» — «Даллас Маверикс» — 104:130.

«Торонто Рэпторс» — «Индиана Пэйсерс» — 123:140.

«Филадельфия Сиксерс» — «Детройт Пистонс» — 120:102.

«Милуоки Бакс» — «Бостон Селтикс» — 104:91.

«Атланта Хоукс» — «Майами Хит» — 111:117 (ОТ).

«Чикаго Буллз» — «Нью-Йорк Никс» — 117:128.

«Оклахома-Сити Тандер» — «Сакраменто Кингз» — 112:105.

«Мемфис Гриззлиз» — «Сан-Антонио Спёрс» — 87:102.

«Хьюстон Рокетс» — «Орландо Мэджик» — 118:106.

«Миннесота Тимбервулвз» — «Вашингтон Уизардс» — 130:121.

«Юта Джаз» — «Денвер Наггетс» 95:111.

«Лос-Анджелес Лейкерс» — «Голден Стэйт Уорриорз» — 120:134.

«Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Нью-Орлеан Пеликанс» — 100:110.

«Финикс Санз» — «Лос-Анджеле Клипперс» — 92:105.

Среди ярких индивидуальных перформансов стоит отметить разыгрывающего «Нью-Йорка» Джалена Брансона. На его счету 45 очков, три подбора и восемь результативных передач.

Также стоит упомянуть разыгрывающего «Оклахома» Шея Гилджес-Александера. Он набрал 40 очков, совершил семь подборов и отдал четыре передачи.