Все результаты игрового дня НБА 10 апреля
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Сегодня, 10 апреля, в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели 14 матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся игр.
Все результаты игрового дня НБА 10 апреля
- «Шарлотт Хорнетс» — «Даллас Маверикс» — 104:130.
- «Торонто Рэпторс» — «Индиана Пэйсерс» — 123:140.
- «Филадельфия Сиксерс» — «Детройт Пистонс» — 120:102.
- «Милуоки Бакс» — «Бостон Селтикс» — 104:91.
- «Атланта Хоукс» — «Майами Хит» — 111:117 (ОТ).
- «Чикаго Буллз» — «Нью-Йорк Никс» — 117:128.
- «Оклахома-Сити Тандер» — «Сакраменто Кингз» — 112:105.
- «Мемфис Гриззлиз» — «Сан-Антонио Спёрс» — 87:102.
- «Хьюстон Рокетс» — «Орландо Мэджик» — 118:106.
- «Миннесота Тимбервулвз» — «Вашингтон Уизардс» — 130:121.
- «Юта Джаз» — «Денвер Наггетс» 95:111.
- «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Голден Стэйт Уорриорз» — 120:134.
- «Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Нью-Орлеан Пеликанс» — 100:110.
- «Финикс Санз» — «Лос-Анджеле Клипперс» — 92:105.
Среди ярких индивидуальных перформансов стоит отметить разыгрывающего «Нью-Йорка» Джалена Брансона. На его счету 45 очков, три подбора и восемь результативных передач.
Также стоит упомянуть разыгрывающего «Оклахома» Шея Гилджес-Александера. Он набрал 40 очков, совершил семь подборов и отдал четыре передачи.
НБА - регулярный чемпионат
10 апреля 2024, среда. 02:00 МСК
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Окончен
104 : 130
Даллас Маверикс
Даллас
Шарлотт Хорнетс: Бриджес - 22, Миллер - 21, Дав. Бертанс - 13, Уильямс - 12, Манн - 11, Ричардс - 8, Мицич - 6, Тор - 5, Покушевски - 4, Макгауэнс - 2, Болден, Смит, Блэк
Даллас Маверикс: Дончич - 39, Гэффорд - 26, Ирвинг - 18, Хардуэй-младший - 15, Клебер - 10, Джонс - 9, Харди - 3, Проспер - 3, Экзам - 2, Лоусон - 2, Уильямс - 2, Вашингтон - 1, Фадж, Пауэлл, Моррис
НБА - регулярный чемпионат
10 апреля 2024, среда. 02:00 МСК
Торонто Рэпторс
Торонто
Окончен
123 : 140
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Торонто Рэпторс: Барретт - 23, Олиник - 22, Фриман - 20, Браун - 16, Трент-мл. - 16, Нвора - 11, Макдэниелс - 7, Уильямс - 6, Агбаджи - 2, Дик, Темпл, Буше
Индиана Пэйсерс: Халибёртон - 30, Топпин - 23, Макконнелл - 17, Тёрнер - 16, Сиакам - 16, Шиппард - 11, Нембард - 8, Несмит - 8, Джексон - 4, Макдермотт - 3, Смит - 2, Джексон - 2, Уокер, Браун, Джонсон
НБА - регулярный чемпионат
10 апреля 2024, среда. 02:00 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
120 : 102
Детройт Пистонс
Детройт
Филадельфия Сиксерс: Эмбиид - 37, Хилд - 18, Убре - 17, Харрис - 15, Даутин - 8, Рид - 8, Мелтон - 5, Пэйн - 5, Каунсил - 3, Бамба - 2, Батюм - 2, Мартин, Смит
Детройт Пистонс: Айви - 25, Фурнье - 21, Дюрен - 15, Флинн - 12, Сассер - 10, Уайзмен - 8, Мету - 7, Роден - 2, Ноуэлл - 2, Каннингем, Браун, Умуде, Бейхайм, Гибсон
НБА - регулярный чемпионат
10 апреля 2024, среда. 02:30 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
104 : 91
Бостон Селтикс
Бостон
Милуоки Бакс: Беверли - 20, Портис - 15, Лопес - 15, Адетокунбо - 15, Лиллард - 12, Миддлтон - 12, Грин - 6, Бисли - 5, Коннотон - 4, Ливингстон, Галлинари, Вашингтон Мл., Адетокунбо, Джексон, Краудер
Бостон Селтикс: Тейтум - 22, Браун - 14, Холидэй - 12, Уайт - 9, Хозер - 8, Корнет - 7, Притчард - 6, Тиллман - 6, Михайлюк - 5, Бриссетт - 2, Хорфорд, Спрингер
НБА - регулярный чемпионат
10 апреля 2024, среда. 02:30 МСК
Атланта Хоукс
Атланта
Окончен
111 : 117
ОТ
Майами Хит
Майами
Атланта Хоукс: Мюррей - 29, Хантер - 23, Джонсон - 13, Фернанду - 12, Богданович - 11, Мэтьюз - 11, Капела - 6, Бафкин - 4, Мэттьюз - 2, Форрест, Гуйе, Крейчи
Майами Хит: Хироу - 33, Батлер - 25, Йович - 23, Хайсмит - 13, Адебайо - 10, Райт - 7, Жакез-мл. - 3, Лав - 3, Кэйн, Уильямс, Мартин, Суидер, Робинсон, Брайант, Миллз
НБА - регулярный чемпионат
10 апреля 2024, среда. 03:00 МСК
Чикаго Буллз
Чикаго
Окончен
117 : 128
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Чикаго Буллз: Дерозан - 34, Вучевич - 26, Уайт - 24, Карузо - 9, Грин - 9, Драммонд - 4, Крэйг - 4, Терри - 4, Картер - 3, Битим, Саного, Фанк, Дрелл
Нью-Йорк Никс: Брансон - 45, Ануноби - 24, Дивинченцо - 21, Харт - 17, Хартенштайн - 11, Макбрайд - 7, Богданович - 3, Топпин, Ачиува, Милтон, Бёркс, Джеффрис, Робинсон, Дьяките, Симс
НБА - регулярный чемпионат
10 апреля 2024, среда. 03:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
112 : 105
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 40, Дорт - 18, Холмгрен - 15, Уильямс - 11, Джо - 10, Уиггинс - 7, Гидди - 4, Уильямс - 4, Уоллес - 3, Уотерс III, Бийомбо, Уильямс, Мускала
Сакраменто Кингз: Фокс - 33, Эллис - 26, Мюррэй - 15, Барнс - 10, Сабонис - 8, Митчелл - 8, Лайлз - 3, Джонс - 2, Макги, Дуарте, Везенков, Джонс, Эдвардс, Слоусон, Лень
НБА - регулярный чемпионат
10 апреля 2024, среда. 03:00 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Окончен
87 : 102
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Мемфис Гриззлиз: Пиппен Мл. - 14, Кларк - 14, Джемисон - 14, Симпсон - 12, Джексон - 11, Гудвин - 10, Аллен - 6, Уайт - 6, Альдама, Уильямс, Кеннард, Стивенс
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 18, Шампани - 17, Уэсли - 13, Мамукелашвили - 11, Брэнэм - 10, Сиссоко - 10, Джонс - 8, Коллинс - 5, Буей - 4, Грэм - 3, Дюк - 3, Грэй
НБА - регулярный чемпионат
10 апреля 2024, среда. 03:00 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Окончен
118 : 106
Орландо Мэджик
Орландо
Хьюстон Рокетс: Ванвлит - 37, Смит II - 23, Брукс - 15, Грин - 14, Томпсон - 13, Ландейл - 8, Грин - 6, Уитмор - 2, Сэмюэлс, Холидей, Хинтон, Уильямс, Баллок, Марьянович
Орландо Мэджик: Саггс - 21, Банкеро - 21, Фульц - 18, Вагнер - 12, Айзек - 10, Инглс - 7, Картер - 7, Харрис - 6, Океке - 2, Энтони - 2, Блэк, Хьюстан, Куин, Ховард, Битадзе
НБА - регулярный чемпионат
10 апреля 2024, среда. 03:00 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
130 : 121
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 51, Александер-Уолкер - 23, Гобер - 19, Конли - 15, Макдэниелс - 9, Маклафлин - 6, Рид - 3, Моррис - 3, Андерсон - 1, Мур, Майнотт, Никс, Уоррен, Миллер, Гарза
Вашингтон Уизардс: Кисперт - 25, Пул - 24, Болдуин Мл. - 15, Авдия - 15, Гилл - 15, Дэвис - 10, Оморуи - 7, Бернард - 6, Батлер - 4, Вукчевич, Джонс, Холмс
НБА - регулярный чемпионат
10 апреля 2024, среда. 04:00 МСК
Юта Джаз
Ньютаун
Окончен
95 : 111
Денвер Наггетс
Денвер
Юта Джаз: Хортон-Такер - 24, Юртсевен - 20, Саманич - 15, Джордж - 10, Сенсабо - 10, Базли - 8, Джузэнг - 5, Хендрикс - 3, Престон, Льюис, Поттер, Лофтон Мл.
Денвер Наггетс: Йокич - 28, Маррей - 28, Портер - 12, Браун - 11, Джексон - 9, Колдуэлл-Поуп - 6, Холидэй - 6, Ннаджи - 6, Уотсон - 5, Строутер, Тайсон, Джордан, Пикетт, Хафф
НБА - регулярный чемпионат
10 апреля 2024, среда. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
120 : 134
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 33, Ривз - 22, Хатимура - 20, Расселл - 14, Динвидди - 12, Хэйс - 11, Кристи - 2, Принс - 2, Каслтон - 2, Льюис - 2, Дэвис, Мэйс, Реддиш, Винсент
Голден Стэйт Уорриорз: Томпсон - 27, Карри - 23, Уиггинс - 17, Грин - 15, Подзиемски - 13, Пол - 11, Пэйтон II - 9, Куминга - 8, Джексон-Дэвис - 7, Сантос - 2, Киньонес - 2, Муди, Луни, Гаруба, Спенсер
НБА - регулярный чемпионат
10 апреля 2024, среда. 05:00 МСК
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Окончен
100 : 110
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Портленд Трэйл Блэйзерс: Эйтон - 30, Хендерсон - 19, Мюррэй - 14, Бэнтон - 12, Рит - 12, Рупер - 6, Уокер - 4, Минайя - 3, Тибулл, Браун, Шарп, Баджи
Нью-Орлеан Пеликанс: Мёрфи - 31, Макколлум - 29, Уильямсон - 22, Валанчюнас - 11, Джонс - 7, Дэниэлс - 4, Альварадо - 2, Нэнс - 2, Робинсон-Эрл - 2, Хоукинс, Лидделл, Хилл, Райан, Зеллер
НБА - регулярный чемпионат
10 апреля 2024, среда. 05:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
92 : 105
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Финикс Санз: Дюрант - 21, Бил - 19, Букер - 12, Гордон - 11, О'Нил - 10, Аллен - 9, Ойбанкс - 6, Бол - 2, Литтл - 2, Окоги, Томас, Уэйнрайт, Родди, Азубуике, Янг
Лос-Анджелес Клипперс: Джордж - 23, Мэнн - 17, Зубац - 17, Уэстбрук - 16, Коффи - 13, Пауэлл - 10, Хиланд - 7, Пламли - 2, Бостон, Тайс, Такер, Браун, Мун
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