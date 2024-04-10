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Гэри Пэйтон II поставил эффектный блок-шот во время быстрого отрыва «Лейкерс»

Сегодня, 10 апреля, завершился очередной матч в рамках регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимал «Голден Стэйт Уорриорз». Игра завершилась со счётом 134:120 в пользу гостевой команды.

В концовке заключительной четверти атакующий защитник «Голден Стэйт» Гэри Пэйтон II стал автором эффектного момента, заблокировав тяжёлого форварда Руи Хатимуру во время быстрого отрыва «Лейкерс». Передачу на Хатимуру отдавал лёгкий форвард Леброн Джеймс.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Самым результативным в составе победителей стал атакующий защитник Клэй Томпсон. Он набрал 27 очков и отдал три передачи. Разыгрывающий Стефен Карри отметился 23 очками, семью подборами и восемью передачами.