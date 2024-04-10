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Гэри Пэйтон II поставил эффектный блок-шот во время быстрого отрыва «Лейкерс»

Гэри Пэйтон II поставил эффектный блок-шот во время быстрого отрыва «Лейкерс»
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Сегодня, 10 апреля, завершился очередной матч в рамках регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимал «Голден Стэйт Уорриорз». Игра завершилась со счётом 134:120 в пользу гостевой команды.

НБА - регулярный чемпионат
10 апреля 2024, среда. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
120 : 134
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 33, Ривз - 22, Хатимура - 20, Расселл - 14, Динвидди - 12, Хэйс - 11, Кристи - 2, Принс - 2, Каслтон - 2, Льюис - 2, Дэвис, Мэйс, Реддиш, Винсент
Голден Стэйт Уорриорз: Томпсон - 27, Карри - 23, Уиггинс - 17, Грин - 15, Подзиемски - 13, Пол - 11, Пэйтон II - 9, Куминга - 8, Джексон-Дэвис - 7, Сантос - 2, Киньонес - 2, Муди, Луни, Гаруба, Спенсер

В концовке заключительной четверти атакующий защитник «Голден Стэйт» Гэри Пэйтон II стал автором эффектного момента, заблокировав тяжёлого форварда Руи Хатимуру во время быстрого отрыва «Лейкерс». Передачу на Хатимуру отдавал лёгкий форвард Леброн Джеймс.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Самым результативным в составе победителей стал атакующий защитник Клэй Томпсон. Он набрал 27 очков и отдал три передачи. Разыгрывающий Стефен Карри отметился 23 очками, семью подборами и восемью передачами.

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