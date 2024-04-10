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Леброн Джеймс прибыл на арену всего за час до начала матча с «Голден Стэйт»

Леброн Джеймс прибыл на арену всего за час до начала матча с «Голден Стэйт»
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Лёгкий форвард и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс прибыл на «Крипто.ком Арену» всего за час до начала матча с «Голден Стэйт Уорриорз», сообщает SportCenter. Сама встреча завершилась победой гостей со счётом 134:120.

НБА - регулярный чемпионат
10 апреля 2024, среда. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
120 : 134
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 33, Ривз - 22, Хатимура - 20, Расселл - 14, Динвидди - 12, Хэйс - 11, Кристи - 2, Принс - 2, Каслтон - 2, Льюис - 2, Дэвис, Мэйс, Реддиш, Винсент
Голден Стэйт Уорриорз: Томпсон - 27, Карри - 23, Уиггинс - 17, Грин - 15, Подзиемски - 13, Пол - 11, Пэйтон II - 9, Куминга - 8, Джексон-Дэвис - 7, Сантос - 2, Киньонес - 2, Муди, Луни, Гаруба, Спенсер

Это связано с тем, что форвард не был уверен в том, что примет участие в матче. В итоге Джеймс провёл на площадке 35 минут и стал самым результативным игроком встречи, записав в свой актив 35 очков, семь подборов и 11 передач. Самым результативным в составе «Голден Стэйт» стал защитник Клэй Томпсон. Он набрал 27 очков и отдал три передачи.

После 79 матчей «Голден Стэйт» занимает 10-е место в Западной конференции с 44 победами и 35 поражениями. «Лейкерс» расположились на девятой строчке с 45 победами в 80 играх.

Красивый момент с матча:
Видео
Гэри Пэйтон II поставил эффектный блок-шот во время быстрого отрыва «Лейкерс»
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