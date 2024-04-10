Джоэл Эмбиид, не глядя на кольцо, набрал в падении два очка

Сегодня, 10 апреля, завершился очередной матч в рамках регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Филадельфия Сиксерс» принимала «Детройт Пистонс». Игра завершилась со счётом 120:102 в пользу домашней команды.
В начале третьей четверти центровой и лидер «Филадельфии» Джоэл Эмбиид стал автором необычного попадания с игры, совершив бросок в падении, не глядя кольцо. В итоге владение хозяев завершилось двумя набранными очками.
Видео доступно в телеграм-канале Баскетбол | AANBA. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.
Эмбиид, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 36 минут, набрав суммарно 37 очков (12 из 22 с игры, где 4 из 9 — трёхочковые), 11 подборов, восемь результативных передач, три перехвата и два блок-шота. Показатель «плюс-минус» центрового по итогам встречи составил «+17».
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