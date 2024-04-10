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Джоэл Эмбиид, не глядя на кольцо, набрал в падении два очка

Джоэл Эмбиид, не глядя на кольцо, набрал в падении два очка
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Сегодня, 10 апреля, завершился очередной матч в рамках регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Филадельфия Сиксерс» принимала «Детройт Пистонс». Игра завершилась со счётом 120:102 в пользу домашней команды.

НБА - регулярный чемпионат
10 апреля 2024, среда. 02:00 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
120 : 102
Детройт Пистонс
Детройт
Филадельфия Сиксерс: Эмбиид - 37, Хилд - 18, Убре - 17, Харрис - 15, Даутин - 8, Рид - 8, Мелтон - 5, Пэйн - 5, Каунсил - 3, Бамба - 2, Батюм - 2, Мартин, Смит
Детройт Пистонс: Айви - 25, Фурнье - 21, Дюрен - 15, Флинн - 12, Сассер - 10, Уайзмен - 8, Мету - 7, Роден - 2, Ноуэлл - 2, Каннингем, Браун, Умуде, Бейхайм, Гибсон

В начале третьей четверти центровой и лидер «Филадельфии» Джоэл Эмбиид стал автором необычного попадания с игры, совершив бросок в падении, не глядя кольцо. В итоге владение хозяев завершилось двумя набранными очками.

Видео доступно в телеграм-канале Баскетбол | AANBA. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Эмбиид, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 36 минут, набрав суммарно 37 очков (12 из 22 с игры, где 4 из 9 — трёхочковые), 11 подборов, восемь результативных передач, три перехвата и два блок-шота. Показатель «плюс-минус» центрового по итогам встречи составил «+17».

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