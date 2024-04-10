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«Голден Стэйт» выиграл восемь из последних девяти матчей с «Лейкерс»

Команда «Голден Стэйт Уорриорз» в последних девяти матчах с «Лос-Анджелес Лейкерс» одержала восемь побед.

Напомним, сегодня, 10 апреля, в Лос-Анджелесе состоялся матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), где встретились местный «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Голден Стэйт Уорриорз». Гости одержали победу со счётом 134:120.

Примечательно, что на данный момент именно «Лейкерс» и «Уорриорз» занимают девятое и 10-е места в Западной конференции соответственно. Напомним, в системе плей-ин первую пару образуют как раз девятая и 10-я команда каждой конференции.

После 79 матчей «Голден Стэйт» занимает 10-е место в Западной конференции с 44 победами и 35 поражениями. «Лейкерс» расположились на девятой строчке с 45 победами в 80 играх.