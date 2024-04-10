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Расселл Уэстбрук спустя более года оформил трипл-дабл в матче НБА

Расселл Уэстбрук спустя более года оформил трипл-дабл в матче НБА
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Разыгрывающий «Лос-Анджелес Клипперс» Расселл Уэстбрук принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Финикс Санз», в котором его команда одержала победу со счётом 105:92.

НБА - регулярный чемпионат
10 апреля 2024, среда. 05:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
92 : 105
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Финикс Санз: Дюрант - 21, Бил - 19, Букер - 12, Гордон - 11, О'Нил - 10, Аллен - 9, Ойбанкс - 6, Бол - 2, Литтл - 2, Окоги, Томас, Уэйнрайт, Родди, Азубуике, Янг
Лос-Анджелес Клипперс: Джордж - 23, Мэнн - 17, Зубац - 17, Уэстбрук - 16, Коффи - 13, Пауэлл - 10, Хиланд - 7, Пламли - 2, Бостон, Тайс, Такер, Браун, Мун

Уэстбрук, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 40 минут, набрав суммарно 16 очков (7 из 17 с игры, где 2 из 4 — трёхочковые), 15 подборов, столько же результативных передач и два перехвата. Показатель «плюс-минус» разыгрывающего по итогам встречи составил «+17».

Примечательно, что 35-летний баскетболист впервые с марта 2023 года оформляет в матчах трипл-дабл. Отметим, что Расселл Уэстбрук также является лидером в истории НБА по количеству оформленных трипл-даблов — 199. На втором и третьем местах находятся Оскар Робертсон (183) и Мэджик Джонсон (138).

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