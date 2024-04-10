Расселл Уэстбрук повторил достижение Джейсона Кидда для возрастных игроков НБА

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Клипперс» Расселл Уэстбрук принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Финикс Санз», в котором его команда одержала победу со счётом 105:92.
Уэстбрук, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 40 минут, набрав суммарно 16 очков (7 из 17 с игры, где 2 из 4 — трёхочковые), 15 подборов, столько же результативных передач и два перехвата. Показатель «плюс-минус» разыгрывающего по итогам встречи составил «+17».
Как информирует портал Basketball Reference, 35-летний баскетболист таким образом стал вторым игроком в истории лиги после 32 лет с 15+ очками, 15+ подборами и 15+ результативными передачами за встречу. Ранее это удавалось Джейсону Кидду, которому на тот момент было 36 лет.
Коллекция джерси Расселла Уэстбрука:
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