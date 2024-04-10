Йокич и Эдвардс по-разному оценивают завтрашний матч за лидерство на Западе

Лидеры «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардс и «Денвер Наггетс» Никола Йокич высказались по поводу предстоящего поединка друг с другом.
«Я думаю, все знают, что стоит на кону, мне даже не нужно говорить о том, насколько это важно, все знают», — приводит слова Эдвардса Йон Кравчински в социальных сетях.
«Я не думаю, что это действительно большая игра. Да, конечно, мы выйдем на площадку и будем играть, чтобы победить, но я думаю, что люди просто создают свои истории о том, что этот матч имеет большое значение. Но, надеюсь, он получится интересным», — приводит слова Йокича Харрисон Вайнд.
На данный момент «Миннесота» и «Денвер» имеют одинаковое соотношение побед и поражений и делят первое место в Западной конференции. Напомним, до конца регулярного чемпионата осталось три матча.
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