Приджиони раскритиковал Атамана за то, что тот публично жаловался на игрока своей команды

Главный тренер сборной Аргентины и ассистент главного тренера «Миннесоты Тимбервулвз» Пабло Приджиони поделился в социальных сетях своей критикой в адрес турецкого тренера «Панатинаикоса» Эрджина Атамана.

«Я хочу пожаловаться на некоторых игроков, таких как Лука Вильдоса. Он забросил 1 из 7 мячей. В этом клубе никто не отдыхает. Все должны играть здесь каждый матч, чтобы показать себя. Такие игроки, как Лука Вильдоса, не могут забивать 1 из 7 мячей. Пусть тогда не жалуется, что не играет в Евролиге», — сказал Атаман на послематчевой пресс-конференции матча греческой лиги.

«Он должен больше уважать своих игроков и помогать им играть лучше, а не обвинять их в СМИ», — написал в социальных сетях Приджиони.

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Евролига. «Бавария» — «Панатинаикос»