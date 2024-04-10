Тренер «Жальгириса» объяснил, почему он считает «Реал» фаворитом в этом сезоне Евролиги

Главный тренер литовского клуба «Жальгирис» итальянец Андреа Тринкьери рассказал, почему он считает «Реал» фаворитом в нынешнем сезоне Евролиги.

«Я знаю о цифрах, но я не слепой приверженец статистики. Это значит, что я всегда считаю, что в Евролиге побеждает та команда, которой пришлось больше всего преодолеть в течение сезона. Обычно регулярный сезон проходит гладко, а потом, по причине, которую я не могу объяснить, вы попадаете в «Финал четырёх» и проваливаетесь.

Каждый год команда, которая проходит через травмы, плохие моменты, полосы неудач, маленькие кризисы, большие кризисы, что угодно, приходит с иммунитетом к последней части в плей-офф и «Финалу четырёх». Сейчас «Реал» терпит поражения, и я считаю, что это идеальный вариант для них, чтобы выйти в плей-офф с другим настроем и другим уровнем ожиданий.

Это моё личное ощущение. Я знаю, что говорит статистика, но все команды, которые побеждали, всегда шли вперёд на эмоциях. Есть сюжет сезона и всегда есть подсюжет сезона, который складывается из вещей, которые вы не можете увидеть, но можете почувствовать — эмоции, настрой, взлёты и падения, что вы делаете после победы, что вы делаете после поражения. Это моё мнение», — приводит слова Тринкьери Basket News.

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Евролига. «Реал Мадрид» — «Баскония»: