Дюрант: в «Финиксе» никто не возлагает вину за поражение на одного игрока

Лёгкий форвард, один из лидеров «Финикс Санз» Кевин Дюрант прокомментировал поражение в матче с «Лос-Анджелес Клипперс» (92:105).

«Мы не возлагаем вину на одного игрока и не возлагаем её ни на кого. Думаю, именно этого хотят болельщики — возлагать вину, но мы выигрываем и проигрываем как команда», — приводит слова Дюранта Fadeaway World.

Напомним, в ночь с 9 на 10 апреля мск на площадке «Футпринт Центра» в американском Финиксе прошёл матч регулярного чемпионата НБА. Хозяева паркета «Финикс Санз» уступили «Лос-Анджелес Клипперс» со счётом 92:105.

Эта победа стала для «Клипперс» четвёртой подряд и гарантировала баскетболистам из «Лос-Анджелеса» финиш в зоне основного плей-офф за три матча до конца регулярного чемпионата. «Финикс» после трёх побед кряду проиграл две последние встречи и ухудшил свои шансы на повышение из зоны плей-ин в зону плей-офф.