«Црвена Звезда» выпустила заявление о дальнейшем сотрудничестве с Трэем Томпкинсом

Тяжёлый форвард команды «Црвена Звезда» Трэй Томпкинс останется в клубе до конца сезона регулярного чемпионата Евролиги.

«После полного выздоровления бывший игрок «Нижнего Новгорода», мадридского «Реала» и «Зенита» останется в стане красно-белых до конца сезона», — сказано в официальном пресс-релизе клуба.

Напомним, Трэй Томпкинс подписал 7 февраля краткосрочный контракт с клубом с возможностью продления. Данный пункт руководство команды активировало 7 марта.

Трэй Томпкинс ввиду травмы и восстановления на протяжении текущего сезона Евролиги смог принять участие лишь в одной игре, которая состоялась 7 апреля. Тогда «Црвена Звезда» играла со «Сплитом». Матч завершился победой сербской команды со счётом 93:72. По итогам встречи Трэй набрал четыре очка и сделал один подбор.