«Парма» уверенно победила «Енисей» и вышла в плей-офф

В Перме на стадионе «Молот им. Виктора Лебедева» завершился матч второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором местная «Парма» провела встречу с «Енисеем». Встреча закончилась победой «Пармы» со счётом 106:94 (33:16, 21:22, 27:27 и 25:29).

Таким образом, «Парма» выходит в плей-офф, где ей будет противостоять «Локомотив-Кубань».

Самым результативным игроком хозяев стал лёгкий форвард американец Би Джей Джонсон. На площадке он провёл суммарно 35 минут и 23 секунды. В течение игры он набрал 24 очка, сделал пять подборов, три передачи и один перехват.

Наиболее результативным игроком в «Енисее» стал канадский защитник Ксэвьер Ратэн-Мэйс. За игру он смог набрать 23 очка, сделать два подбора, семь передач и один перехват. На площадке Ксэвьер провёл 30 минут и 37 секунд.