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«Парма» уверенно победила «Енисей» и вышла в плей-офф

«Парма» уверенно победила «Енисей» и вышла в плей-офф
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В Перме на стадионе «Молот им. Виктора Лебедева» завершился матч второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором местная «Парма» провела встречу с «Енисеем». Встреча закончилась победой «Пармы» со счётом 106:94 (33:16, 21:22, 27:27 и 25:29).

Единая лига ВТБ . Группа А
10 апреля 2024, среда. 17:30 МСК
Парма
Пермский край
Окончен
106 : 94
Енисей
Красноярский край
Парма: Джонсон - 24, Платунов - 20, Соломон - 15, Риз - 13, Брайс - 11, Ильницкий - 9, Абдулбасиров - 7, Чебуркин - 7, Перевалов, Халтурин, Морозов, Тучков
Енисей: Ратэн-Мэйс - 23, Мартин - 19, Карпенко - 11, Балашов - 9, Сонько - 8, Долинин - 6, Белянков - 4, Загретдинов - 4, Топтунов - 3, Лобарев - 3, Бич - 2, Хопкинс - 2

Таким образом, «Парма» выходит в плей-офф, где ей будет противостоять «Локомотив-Кубань».

Самым результативным игроком хозяев стал лёгкий форвард американец Би Джей Джонсон. На площадке он провёл суммарно 35 минут и 23 секунды. В течение игры он набрал 24 очка, сделал пять подборов, три передачи и один перехват.

Наиболее результативным игроком в «Енисее» стал канадский защитник Ксэвьер Ратэн-Мэйс. За игру он смог набрать 23 очка, сделать два подбора, семь передач и один перехват. На площадке Ксэвьер провёл 30 минут и 37 секунд.

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