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«Уралмаш» победил «Автодор» и нанёс ему второе поражение подряд

«Уралмаш» победил «Автодор» и нанёс ему второе поражение подряд
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На стадионе «Кристалл» в Саратове завершился матч второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в ходе которого встречались местный клуб «Автодор» и команда гостей «Уралмаш». Встреча закончилась со счётом 86:85 (19:19, 11:31, 29:20, 26:16) в пользу «Уралмаша».

Единая лига ВТБ . Группа Б
10 апреля 2024, среда. 18:00 МСК
Автодор
Саратов
Окончен
85 : 86
Уралмаш
Екатеринбург
Автодор: Ньюмэн - 17, Хэммондс - 15, Торнвелл - 14, Мавра - 11, Беслач - 9, Петенев - 9, Гаррет - 6, Халдеев - 2, Фридзон - 2, Пранаускис, Наумов, Фёдоров
Уралмаш: Нэльсон - 21, Нэвелс - 18, Глазунов - 16, Писклов - 12, Пынько - 5, Новиков - 4, Михеев - 4, Прощенко - 4, Балашов - 2, Захаров

Наиболее результативным игроком в команде хозяев стал американский форвард Нэльсон Тайрелл. В течение игры он набрал 21 очко, сделал пять подборов и три перехвата. На площадке он провёл 34 минуты и 20 секунды.

Самым результативным игроком в «Автодоре» стал американский защитник Малик Ньюмэн. По итогам встречи с «Уралмашем» он набрал 17 очков, сделал шесть подборов, одну передачу и два перехвата. На площадке он провёл суммарно 34 минуты и 53 секунды.

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