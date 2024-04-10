«Уралмаш» победил «Автодор» и нанёс ему второе поражение подряд

На стадионе «Кристалл» в Саратове завершился матч второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в ходе которого встречались местный клуб «Автодор» и команда гостей «Уралмаш». Встреча закончилась со счётом 86:85 (19:19, 11:31, 29:20, 26:16) в пользу «Уралмаша».

Наиболее результативным игроком в команде хозяев стал американский форвард Нэльсон Тайрелл. В течение игры он набрал 21 очко, сделал пять подборов и три перехвата. На площадке он провёл 34 минуты и 20 секунды.

Самым результативным игроком в «Автодоре» стал американский защитник Малик Ньюмэн. По итогам встречи с «Уралмашем» он набрал 17 очков, сделал шесть подборов, одну передачу и два перехвата. На площадке он провёл суммарно 34 минуты и 53 секунды.