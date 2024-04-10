«Самара» с преимуществом в 24 очка победила «Пари Нижний Новгород»

На стадионе «Нагорный» в Нижнем Новгороде завершился матч второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в ходе которого встречались местный клуб «Пари Нижний Новгород» и «Самара». Встреча закончилась со счётом 80:56 (15:20, 20:26, 6:19, 15:15) в пользу «Самары».

Самым результативным игроком «Самары» стал американский центровой Джеймс Томпсон. По итогу матча он набрал 18 очков, сделал восемь подборов, отдал одну передачу и допустил одну потерю. На площадке он провёл 23 минуты и 49 секунд.

Наиболее результативным игроком нижегородцев стал форвард Александр Чадов. В течение игры он набрал 11 очков, сделал четыре подбора, четыре передачи и один перехват. По итогу встречи он провёл на площадке 31 минуту и 31 секунду.