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«Самара» с преимуществом в 24 очка победила «Пари Нижний Новгород»

«Самара» с преимуществом в 24 очка победила «Пари Нижний Новгород»
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На стадионе «Нагорный» в Нижнем Новгороде завершился матч второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в ходе которого встречались местный клуб «Пари Нижний Новгород» и «Самара». Встреча закончилась со счётом 80:56 (15:20, 20:26, 6:19, 15:15) в пользу «Самары».

Единая лига ВТБ . Группа Б
10 апреля 2024, среда. 19:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
56 : 80
Самара
Самара
Пари Нижний Новгород: Смит - 11, Чадов - 11, Бабурин - 8, Новакович - 7, Стребков - 5, Гафуров - 5, Ивлев - 3, Близнюк - 3, Зоткин - 3, Ганькевич, Понкрашов, Хвостов
Самара: Томпсон - 18, Хоукинс - 13, Загорац - 13, Роберсон - 13, Ребич - 8, Амосов - 5, Зверев - 4, Викторов - 2, Далтон - 2, М. Кулагин - 2, Гудумак, Умрихин

Самым результативным игроком «Самары» стал американский центровой Джеймс Томпсон. По итогу матча он набрал 18 очков, сделал восемь подборов, отдал одну передачу и допустил одну потерю. На площадке он провёл 23 минуты и 49 секунд.

Наиболее результативным игроком нижегородцев стал форвард Александр Чадов. В течение игры он набрал 11 очков, сделал четыре подбора, четыре передачи и один перехват. По итогу встречи он провёл на площадке 31 минуту и 31 секунду.

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