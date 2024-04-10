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Тренер «Реала» Чус Матео поделился настроем на последний тур Евролиги

Тренер «Реала» Чус Матео поделился настроем на последний тур Евролиги
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Главный тренер испанского клуба «Реал» Мадрид Чус Матео поделился настроем команды перед предстоящим последним 34-м туром регулярного чемпионата Евролиги.

«Мы должны быть терпеливыми и осознавать момент, в котором мы находимся. Это правда, что с тех пор, как мы выиграли Кубок, мы снизили напряжение в соревновании, но мы всегда говорили, что впереди будут немного худшие времена. Наш клуб хочет вернуться к хорошей игре и побеждать в ближайшее время, но нам следует быть терпеливыми и понимать то, что мы сосредоточены на том, где мы хотим быть, чтобы быть готовыми, когда придёт время. Мы проделали хорошую работу в течение всего года, и мне кажется, что наша команда собирается показать её и в конце сезона», — приводит слова Матео портал AS.

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