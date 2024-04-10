«Руна» победила «Минск» в рамках Единой лиги
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В Москве на стадионе «Динамо» завершился матч второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором встречались «Руна» и «Минск». Встреча закончилась со счётом 78:74 (19:19, 11:21, 19:16, 29:18) в пользу «Руны».
Единая лига ВТБ . Группа Б
10 апреля 2024, среда. 20:00 МСК
Руна
Москва
Окончен
78 : 74
Минск
Минск
Руна: Янг - 21, Иванович - 12, Попов - 12, Сопин - 10, Комиссаров - 8, Походяев - 6, Жмако - 4, Савин - 3, Ванин - 2, Митькин, Самойленко
Минск: Мотовилов - 16, Микульский - 13, Шливанчанин - 12, Секушенко - 12, Чебашек - 9, Коско - 4, Стубеда - 4, Аладко - 4, Борисевич, Мороз, Дуду, Куратник
Лучший результат в команде победителей показал представитель Черногории и разыгрывающий защитник Никола Иванович. По итогам игры он провёл на площадке 28 минут и 4 секунды, а также набрал 12 очков, сделал три подбора, три передачи и один перехват.
Наиболее результативным игроком «Минска» стал атакующий защитник Григорий Мотовилов. В течение игры Григорий набрал 16 очков, сделал три подбора, восемь передач, а также совершил три потери. На площадке он провёл 27 минут и 23 секунды.
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