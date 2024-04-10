«Руна» победила «Минск» в рамках Единой лиги

В Москве на стадионе «Динамо» завершился матч второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором встречались «Руна» и «Минск». Встреча закончилась со счётом 78:74 (19:19, 11:21, 19:16, 29:18) в пользу «Руны».

Лучший результат в команде победителей показал представитель Черногории и разыгрывающий защитник Никола Иванович. По итогам игры он провёл на площадке 28 минут и 4 секунды, а также набрал 12 очков, сделал три подбора, три передачи и один перехват.

Наиболее результативным игроком «Минска» стал атакующий защитник Григорий Мотовилов. В течение игры Григорий набрал 16 очков, сделал три подбора, восемь передач, а также совершил три потери. На площадке он провёл 27 минут и 23 секунды.