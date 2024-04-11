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Стал известен главный претендент на получение премии «Клатчер года» в НБА

Стал известен главный претендент на получение премии «Клатчер года» в НБА
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Согласно данным портала NBA Central, наиболее вероятным претендентом на премию «Клатчер года» в НБА за сезон-2023/2024 станет разыгрывающий защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри. Получение им данной премии в коэффициентном соотношении оценивается в 1.57.

Также были названы другие игроки, которые тоже могут претендовать на это звание, и была подсчитана их вероятность получения данного титула.

  1. Демар Дерозан — 2.2 («Чикаго Буллз»)
  2. Шей Гилджес-Александер — 26.0 («Оклахома-Сити Тандер»)
  3. Никола Йокич — 126.0 («Денвер Наггетс»)
  4. ДеАарон Фокс — 151.0 («Сакраменто Кингз»)
  5. Дэмьен Лиллард — 81.0 («Милуоки Бакс»)
  6. Деджонте Мюррей — 201.0 («Атланта Хоукс»)
  7. Леброн Джеймс — 201.0 («Лос-Анджелес Лейкерс»)
  8. Кевин Дюрант — 251.0 («Финикс Санз»)

Напомним, в текущем сезоне НБА Стефен Карри провёл 72 игры. В среднем за матч он набирает 26,4 очка, делает 4,4 подбора, 5,1 передачи и 0,7 перехвата.

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