Стал известен главный претендент на получение премии «Клатчер года» в НБА

Согласно данным портала NBA Central, наиболее вероятным претендентом на премию «Клатчер года» в НБА за сезон-2023/2024 станет разыгрывающий защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри. Получение им данной премии в коэффициентном соотношении оценивается в 1.57.

Также были названы другие игроки, которые тоже могут претендовать на это звание, и была подсчитана их вероятность получения данного титула.

Демар Дерозан — 2.2 («Чикаго Буллз») Шей Гилджес-Александер — 26.0 («Оклахома-Сити Тандер») Никола Йокич — 126.0 («Денвер Наггетс») ДеАарон Фокс — 151.0 («Сакраменто Кингз») Дэмьен Лиллард — 81.0 («Милуоки Бакс») Деджонте Мюррей — 201.0 («Атланта Хоукс») Леброн Джеймс — 201.0 («Лос-Анджелес Лейкерс») Кевин Дюрант — 251.0 («Финикс Санз»)

Напомним, в текущем сезоне НБА Стефен Карри провёл 72 игры. В среднем за матч он набирает 26,4 очка, делает 4,4 подбора, 5,1 передачи и 0,7 перехвата.