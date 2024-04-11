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Второй номер драфта НБА — 2024 Миллер отметился великолепным данком в проходе

На данный момент проходит матч регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Атланта Хоукс» принимает «Шарлотт Хорнетс». На момент написания новости счёт на табло — 64:4559 в пользу домашней команды.

Лёгкий форвард и новичок «Шарлотт» Брэндон Миллер в начале второй четверти стал автором эффектного момента, совершив проход в трёхсекундную зону соперника и поставив сверху с сопротивлением центрового Бруно Фернанду.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

В нынешнем сезоне второй номер драфта НБА 2024 года Миллер принял участие в 72 матчах, набирая в среднем 17,3 очка, 4,3 подбора и 2,4 результативной передачи при общем проценте реализации бросков с игры 43,9, трёхочковых — 37,2. На данный момент «Хорнетс» занимают 13-е место на Востоке (19-60).

Итоги правления Майкла Джордана в «Шарлотт»: