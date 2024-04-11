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Майами Хит — Даллас Маверикс 92:111, как сыграли, кто победил, результат матча регулярного чемпионата НБА 11 апреля

29 очков Дончича в матче с «Майами» принесли «Далласу» пятую победу подряд
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В ночь с 10 на 11 апреля мск на паркете «Касейя Центра» в американском Майами завершился матч регулярного чемпионата НБА. «Даллас Маверикс» обыграли на выезде «Майами Хит» со счётом 111:92.

НБА - регулярный чемпионат
11 апреля 2024, четверг. 02:40 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
92 : 111
Даллас Маверикс
Даллас
Майами Хит: Хироу - 21, Лав - 16, Мартин - 14, Батлер - 12, Адебайо - 8, Миллз - 7, Йович - 6, Жакез-мл. - 6, Хайсмит - 2, Райт, Кэйн, Уильямс, Суидер, Робинсон, Брайант
Даллас Маверикс: Дончич - 29, Ирвинг - 25, Гэффорд - 12, Вашингтон - 12, Джонс - 12, Хардуэй-младший - 5, Проспер - 4, Клебер - 4, Экзам - 3, Грин - 3, Уильямс - 2, Харди, Пауэлл, Лоусон, Моррис

Самым результативным игроком матча стал Лука Дончич («Даллас»), на счету которого 29 набранных очков. Также в активе баскетболиста по девять подборов и результативных передач — он остановился в шаге от дабл-дабла и в двух шагах от трипл-дабла.

«Маверикс» одержали пятую победу подряд в регулярном сезоне.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица
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