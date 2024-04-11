29 очков Дончича в матче с «Майами» принесли «Далласу» пятую победу подряд

В ночь с 10 на 11 апреля мск на паркете «Касейя Центра» в американском Майами завершился матч регулярного чемпионата НБА. «Даллас Маверикс» обыграли на выезде «Майами Хит» со счётом 111:92.

Самым результативным игроком матча стал Лука Дончич («Даллас»), на счету которого 29 набранных очков. Также в активе баскетболиста по девять подборов и результативных передач — он остановился в шаге от дабл-дабла и в двух шагах от трипл-дабла.

«Маверикс» одержали пятую победу подряд в регулярном сезоне.