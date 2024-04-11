59 очков Портиса и Лилларда принесли «Милуоки» победу над «Орландо»

Сегодня, 11 апреля, в Милуоки состоялся матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), где встретились местный «Милуоки Бакс» и «Орландо Мэджик». Хозяева одержали победу со счётом 117:99.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Милуоки» Бобби Портис. На его счету 30 очков, девять подборов и три результативные передачи. Его партнёр по команде разыгрывающий Дэмьен Лиллард отметился 29 очками, шестью подборами и восемью передачами.

Самым результативным в составе «Орландо» стал разыгрывающий Коул Энтони. Он набрал 23 очка, совершил четыре подбора и отдал четыре передачи. Тяжёлый форвард Паоло Банкеро отметился 20 очками, шестью подборами и шестью передачами.

После 80 матчей «Милуоки» занимает второе место в Восточной конференции с 49 победами и 31 поражением. «Орландо» расположился на пятой строчке с 46 победами в 80 играх.