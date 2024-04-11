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Милуоки — Орландо 117:99, как сыграли, кто победил, результат матча регулярного чемпионата НБА 11 апреля

59 очков Портиса и Лилларда принесли «Милуоки» победу над «Орландо»
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Сегодня, 11 апреля, в Милуоки состоялся матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), где встретились местный «Милуоки Бакс» и «Орландо Мэджик». Хозяева одержали победу со счётом 117:99.

НБА - регулярный чемпионат
11 апреля 2024, четверг. 03:00 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
117 : 99
Орландо Мэджик
Орландо
Милуоки Бакс: Портис - 30, Лиллард - 29, Краудер - 14, Беверли - 13, Лопес - 10, Бисли - 8, Коннотон - 5, Джексон - 5, Грин - 2, Ливингстон - 1, Галлинари, Вашингтон Мл., Адетокунбо, Роллинз
Орландо Мэджик: Энтони - 23, Банкеро - 20, Саггс - 18, Картер - 9, Вагнер - 7, Фульц - 6, Блэк - 5, Инглс - 3, Ховард - 3, Скофилд - 3, Битадзе - 2, Айзек, Хьюстан, Океке, Харрис

Самым результативным игроком матча стал форвард «Милуоки» Бобби Портис. На его счету 30 очков, девять подборов и три результативные передачи. Его партнёр по команде разыгрывающий Дэмьен Лиллард отметился 29 очками, шестью подборами и восемью передачами.

Самым результативным в составе «Орландо» стал разыгрывающий Коул Энтони. Он набрал 23 очка, совершил четыре подбора и отдал четыре передачи. Тяжёлый форвард Паоло Банкеро отметился 20 очками, шестью подборами и шестью передачами.

После 80 матчей «Милуоки» занимает второе место в Восточной конференции с 49 победами и 31 поражением. «Орландо» расположился на пятой строчке с 46 победами в 80 играх.

Регулярка НБА. Календарь
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