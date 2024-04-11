Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Стала известна первая пара первого раунда плей-офф НБА Западной конференции

Стала известна первая пара первого раунда плей-офф НБА Западной конференции
Комментарии

В Национальной Баскетбольной Ассоциации (НБА) определилась первая пара плей-офф в Западной конференции. В четвертьфинале Запада встретятся «Лос-Анджелес Клипперс» и «Даллас Маверикс», которые гарантированно разыграют между собой четвёртое и пятое места в турнирной таблице конференции.

НБА - регулярный чемпионат
11 апреля 2024, четверг. 02:30 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
92 : 111
Даллас Маверикс
Даллас
Майами Хит: Хироу - 21, Лав - 16, Мартин - 14, Батлер - 12, Адебайо - 8, Миллз - 7, Йович - 6, Жакез-мл. - 6, Хайсмит - 2, Райт, Кэйн, Уильямс, Суидер, Робинсон, Брайант
Даллас Маверикс: Дончич - 29, Ирвинг - 25, Гэффорд - 12, Вашингтон - 12, Джонс - 12, Хардуэй-младший - 5, Проспер - 4, Клебер - 4, Экзам - 3, Грин - 3, Уильямс - 2, Харди, Пауэлл, Лоусон, Моррис

Ранее «Маверикс» одержали выездную победу над «Майами Хит» со счётом 111:92, что обеспечило им как минимум пятую итоговую строчку. По показателю процента одержанных побед «Даллас» ещё могут догнать занимающие шестое место «Нью-Орлеан Пеликанс», которые в этом случае уступят по дополнительным критериям.

При этом у «Маверикс» остаётся возможность опередить в таблице «Клипперс» — «Даллас» отстаёт на одну победу при двух оставшихся матчах.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android