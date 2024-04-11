Стала известна первая пара первого раунда плей-офф НБА Западной конференции

В Национальной Баскетбольной Ассоциации (НБА) определилась первая пара плей-офф в Западной конференции. В четвертьфинале Запада встретятся «Лос-Анджелес Клипперс» и «Даллас Маверикс», которые гарантированно разыграют между собой четвёртое и пятое места в турнирной таблице конференции.

Ранее «Маверикс» одержали выездную победу над «Майами Хит» со счётом 111:92, что обеспечило им как минимум пятую итоговую строчку. По показателю процента одержанных побед «Даллас» ещё могут догнать занимающие шестое место «Нью-Орлеан Пеликанс», которые в этом случае уступят по дополнительным критериям.

При этом у «Маверикс» остаётся возможность опередить в таблице «Клипперс» — «Даллас» отстаёт на одну победу при двух оставшихся матчах.