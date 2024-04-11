Дабл-дабл Йокича помог «Денверу» выиграть очный матч с «Миннесотой» за лидерство на Западе
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В ночь с 10 на 11 апреля мск на площадке «Болл-Арены» в американском Денвере состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором встретились лидеры турнирной таблицы Западной конференции — «Денвер Наггетс» и «Миннесота Тимбервулвз». Победу со счётом 116:107 одержали хозяева паркета.
НБА - регулярный чемпионат
11 апреля 2024, четверг. 05:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
116 : 107
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Денвер Наггетс: Йокич - 41, Маррей - 20, Портер - 18, Колдуэлл-Поуп - 9, Джексон - 9, Браун - 8, Гордон - 5, Уотсон - 3, Холидэй - 3, Строутер, Тайсон, Джордан, Ннаджи, Пикетт, Хафф
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 25, Конли - 19, Рид - 13, Гобер - 13, Макдэниелс - 9, Моррис - 6, Майнотт - 5, Александер-Уолкер - 5, Никс - 5, Андерсон - 4, Миллер - 3, Маклафлин, Мур, Уоррен, Гарза
Самым результативным игроком матча стал Никола Йокич («Денвер»), оформивший дабл-дабл — на его счету 41 набранное очко и 11 подборов.
«Наггетс» одержали третью победу подряд и возглавили турнирную таблицу Запада, опередив «Тимбервулвз». «Миннесота» уступила после двух выигранных матчей кряду.
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