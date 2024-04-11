Дабл-дабл Йокича помог «Денверу» выиграть очный матч с «Миннесотой» за лидерство на Западе

В ночь с 10 на 11 апреля мск на площадке «Болл-Арены» в американском Денвере состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором встретились лидеры турнирной таблицы Западной конференции — «Денвер Наггетс» и «Миннесота Тимбервулвз». Победу со счётом 116:107 одержали хозяева паркета.

Самым результативным игроком матча стал Никола Йокич («Денвер»), оформивший дабл-дабл — на его счету 41 набранное очко и 11 подборов.

«Наггетс» одержали третью победу подряд и возглавили турнирную таблицу Запада, опередив «Тимбервулвз». «Миннесота» уступила после двух выигранных матчей кряду.