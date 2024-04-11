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Лос-Анджелес Клипперс — Финикс Санз 108:124, как сыграли, кто победил, результат матча регулярки НБА 11 апреля

37 очков Девина Букера принесли «Финиксу» победу над «Клипперс»
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В ночь с 10 на 11 апреля мск на паркете «Крипто.ком Арены» в американском Лос-Анджелесе завершился матч регулярного чемпионата НБА. «Финикс Санз» обыграли на выезде «Лос-Анджелес Клипперс» со счётом 124:108.

НБА - регулярный чемпионат
11 апреля 2024, четверг. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
108 : 124
Финикс Санз
Финикс
Лос-Анджелес Клипперс: Хиланд - 37, Бостон - 23, Пламли - 12, Коффи - 11, Такер - 10, Мун - 6, Браун - 4, Мэнн - 3, Тайс - 2, Пауэлл, Зубац
Финикс Санз: Букер - 37, Бил - 26, Дюрант - 24, О'Нил - 15, Гордон - 11, Аллен - 6, Нуркич - 3, Ли - 2, Окоги, Томас, Бол, Ойбанкс, Родди, Литтл, Янг

Решающей стала четвёртая четверть, к которой команды подошли при преимуществе хозяев площадки в одно очко, а завершили с перевесом «+16» в пользу гостей.

Самыми результативными игроками матча стали Девин Букер («Финикс») и Боунс Хайленд («Клипперс»), набравшие по 37 очков.

«Санз» выиграли после двух поражений подряд и продолжают борьбу за повышение из зоны плей-ин Западной конференции в зону плей-офф. Уже обеспечившие себе место в основной сетке плей-офф и знающие соперника по первому раунду «Клипперс» прервали победную серию из четырёх матчей.

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