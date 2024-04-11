37 очков Девина Букера принесли «Финиксу» победу над «Клипперс»

В ночь с 10 на 11 апреля мск на паркете «Крипто.ком Арены» в американском Лос-Анджелесе завершился матч регулярного чемпионата НБА. «Финикс Санз» обыграли на выезде «Лос-Анджелес Клипперс» со счётом 124:108.

Решающей стала четвёртая четверть, к которой команды подошли при преимуществе хозяев площадки в одно очко, а завершили с перевесом «+16» в пользу гостей.

Самыми результативными игроками матча стали Девин Букер («Финикс») и Боунс Хайленд («Клипперс»), набравшие по 37 очков.

«Санз» выиграли после двух поражений подряд и продолжают борьбу за повышение из зоны плей-ин Западной конференции в зону плей-офф. Уже обеспечившие себе место в основной сетке плей-офф и знающие соперника по первому раунду «Клипперс» прервали победную серию из четырёх матчей.