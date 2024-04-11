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Сегодня, 11 апреля, в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели восемь матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся игр.

Все результаты игрового дня НБА 11 апреля

«Кливленд Кавальерс» — «Мемфис Гриззлиз» — 110:98.

«Майами Хит» — «Даллас Маверикс» — 92:111.

«Бруклин Нетс» — «Торонто Рэпторс» — 106:102.

«Атланта Хоукс» — «Шарлотт Хорнетс» — 114:115.

«Оклахома-Сити Тандер» — «Сан-Антонио Спёрс» — 127:89.

«Милуоки Бакс» — «Орладно Мэджик» — 117:99.

«Денвер Наггетс» — «Миннесота Тимбервулвз» — 116:107.

«Лос-Анджелес Клипперс» — «Финикс Санз» — 87:102.

«Хьюстон Рокетс» — «Орландо Мэджик» — 108:124.

Среди ярких индивидуальных перформансов стоит отметить центрового «Денвера» Николу Йокича. На его счету 41 очко, 11 подборов и семь результативных передач.

Также стоит упомянуть защитника «Финикс Санз» Девина Букера. Он набрал 37 очков, совершил один подбор и отдал четыре передачи.