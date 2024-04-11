Все результаты игрового дня НБА 11 апреля
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Сегодня, 11 апреля, в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели восемь матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся игр.
Все результаты игрового дня НБА 11 апреля
- «Кливленд Кавальерс» — «Мемфис Гриззлиз» — 110:98.
- «Майами Хит» — «Даллас Маверикс» — 92:111.
- «Бруклин Нетс» — «Торонто Рэпторс» — 106:102.
- «Атланта Хоукс» — «Шарлотт Хорнетс» — 114:115.
- «Оклахома-Сити Тандер» — «Сан-Антонио Спёрс» — 127:89.
- «Милуоки Бакс» — «Орладно Мэджик» — 117:99.
- «Денвер Наггетс» — «Миннесота Тимбервулвз» — 116:107.
- «Лос-Анджелес Клипперс» — «Финикс Санз» — 87:102.
- «Хьюстон Рокетс» — «Орландо Мэджик» — 108:124.
Среди ярких индивидуальных перформансов стоит отметить центрового «Денвера» Николу Йокича. На его счету 41 очко, 11 подборов и семь результативных передач.
Также стоит упомянуть защитника «Финикс Санз» Девина Букера. Он набрал 37 очков, совершил один подбор и отдал четыре передачи.
НБА - регулярный чемпионат
11 апреля 2024, четверг. 02:10 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
110 : 98
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Кливленд Кавальерс: Митчелл - 29, ЛеВерт - 18, Гарлэнд - 16, Аллен - 16, Мобли - 12, Страс - 8, Окоро - 7, Ньянг - 4, Нэнс, Портер, Томпсон, Мобли, Бейтс, Моррис, Джонс
Мемфис Гриззлиз: Ларэвиа - 32, Джексон - 22, Пиппен Мл. - 18, Стивенс - 16, Симпсон - 4, Джемисон - 4, Аллен - 2, Альдама, Уильямс, Кеннард, Уайт, Кларк
НБА - регулярный чемпионат
11 апреля 2024, четверг. 02:30 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
92 : 111
Даллас Маверикс
Даллас
Майами Хит: Хироу - 21, Лав - 16, Мартин - 14, Батлер - 12, Адебайо - 8, Миллз - 7, Йович - 6, Жакез-мл. - 6, Хайсмит - 2, Райт, Кэйн, Уильямс, Суидер, Робинсон, Брайант
Даллас Маверикс: Дончич - 29, Ирвинг - 25, Гэффорд - 12, Вашингтон - 12, Джонс - 12, Хардуэй-младший - 5, Проспер - 4, Клебер - 4, Экзам - 3, Грин - 3, Уильямс - 2, Харди, Пауэлл, Лоусон, Моррис
НБА - регулярный чемпионат
11 апреля 2024, четверг. 02:40 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
106 : 102
Торонто Рэпторс
Торонто
Бруклин Нетс: Томас - 23, Шрёдер - 21, Клэкстон - 14, Джонсон - 13, Бриджес - 11, Клауни - 10, Уотфорд - 6, Шарп - 6, Уилсон - 2, Уокер, Гильярд, Джонсон
Торонто Рэпторс: Куикли - 32, Дик - 24, Фриман - 12, Нвора - 11, Агбаджи - 7, Уильямс - 7, Макдэниелс - 3, Гуйе - 3, Темпл - 3, Браун, Буше, Трент-мл.
НБА - регулярный чемпионат
11 апреля 2024, четверг. 02:40 МСК
Атланта Хоукс
Атланта
Окончен
114 : 115
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Атланта Хоукс: Богданович - 19, Крейчи - 19, Капела - 15, Янг - 14, Уиндлер - 12, Бафкин - 11, Мэтьюз - 10, Форрест - 6, Фернанду - 5, Гуйе - 3, Мюррей, Мэттьюз
Шарлотт Хорнетс: Миллер - 27, Бриджес - 18, Уильямс - 16, Манн - 16, Покушевски - 10, Ричардс - 7, Дав. Бертанс - 6, Тор - 6, Макгауэнс - 5, Болден - 2, Мицич - 2, Смит, Бэйли, Блэк
НБА - регулярный чемпионат
11 апреля 2024, четверг. 03:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
127 : 89
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 26, Гидди - 20, Хэйворд - 18, Уильямс - 10, Холмгрен - 9, Уотерс III - 9, Уильямс - 8, Джо - 8, Уиггинс - 7, Бийомбо - 6, Флаглер - 3, Уильямс - 3, Уоллес, Мускала
Сан-Антонио Спёрс: Коллинс - 20, Сиссоко - 14, Джонс - 13, Грэй - 13, Уэсли - 7, Брэнэм - 7, Дюк - 6, Шампани - 5, Грэм - 2, Буей - 2, Мамукелашвили
НБА - регулярный чемпионат
11 апреля 2024, четверг. 03:00 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
117 : 99
Орландо Мэджик
Орландо
Милуоки Бакс: Портис - 30, Лиллард - 29, Краудер - 14, Беверли - 13, Лопес - 10, Бисли - 8, Коннотон - 5, Джексон - 5, Грин - 2, Ливингстон - 1, Галлинари, Вашингтон Мл., Адетокунбо, Роллинз
Орландо Мэджик: Энтони - 23, Банкеро - 20, Саггс - 18, Картер - 9, Вагнер - 7, Фульц - 6, Блэк - 5, Инглс - 3, Ховард - 3, Скофилд - 3, Битадзе - 2, Айзек, Хьюстан, Океке, Харрис
НБА - регулярный чемпионат
11 апреля 2024, четверг. 05:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
116 : 107
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Денвер Наггетс: Йокич - 41, Маррей - 20, Портер - 18, Колдуэлл-Поуп - 9, Джексон - 9, Браун - 8, Гордон - 5, Уотсон - 3, Холидэй - 3, Строутер, Тайсон, Джордан, Ннаджи, Пикетт, Хафф
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 25, Конли - 19, Рид - 13, Гобер - 13, Макдэниелс - 9, Моррис - 6, Майнотт - 5, Александер-Уолкер - 5, Никс - 5, Андерсон - 4, Миллер - 3, Маклафлин, Мур, Уоррен, Гарза
НБА - регулярный чемпионат
11 апреля 2024, четверг. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
108 : 124
Финикс Санз
Финикс
Лос-Анджелес Клипперс: Хиланд - 37, Бостон - 23, Пламли - 12, Коффи - 11, Такер - 10, Мун - 6, Браун - 4, Мэнн - 3, Тайс - 2, Пауэлл, Зубац
Финикс Санз: Букер - 37, Бил - 26, Дюрант - 24, О'Нил - 15, Гордон - 11, Аллен - 6, Нуркич - 3, Ли - 2, Окоги, Томас, Бол, Ойбанкс, Родди, Литтл, Янг
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