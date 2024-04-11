Богданович установил новый рекорд в истории «Атланты» в НБА

Атакующий защитник «Атланты Хоукс» Богдан Богданович в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Шарлотт Хорнетс» установил новый рекорд команды в лиге.

31-летний Богданович набрал 19 очков, сделал один подбор и восемь передач в матче и реализовал 5 из 10 трёхочковых бросков. Тем самым Богдан установил новое достижение в истории «Атланты» по «трёшкам» – 234 точных попытки.

При этом «Атланта» на домашнем паркете уступила «Шарлотт» со счётом 114:115. «Ястребы» гарантировали себе участие в плей-ин, где в первом матче встретятся с «Чикаго Буллз». На данный момент «Атланта» с Богдановичем в составе занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции с 36 победами при 44 поражениях.