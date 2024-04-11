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Богданович установил новый рекорд в истории «Атланты» в НБА

Богданович установил новый рекорд в истории «Атланты» в НБА
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Атакующий защитник «Атланты Хоукс» Богдан Богданович в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Шарлотт Хорнетс» установил новый рекорд команды в лиге.

31-летний Богданович набрал 19 очков, сделал один подбор и восемь передач в матче и реализовал 5 из 10 трёхочковых бросков. Тем самым Богдан установил новое достижение в истории «Атланты» по «трёшкам» – 234 точных попытки.

При этом «Атланта» на домашнем паркете уступила «Шарлотт» со счётом 114:115. «Ястребы» гарантировали себе участие в плей-ин, где в первом матче встретятся с «Чикаго Буллз». На данный момент «Атланта» с Богдановичем в составе занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции с 36 победами при 44 поражениях.

НБА - регулярный чемпионат
11 апреля 2024, четверг. 02:40 МСК
Атланта Хоукс
Атланта
Окончен
114 : 115
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Атланта Хоукс: Богданович - 19, Крейчи - 19, Капела - 15, Янг - 14, Уиндлер - 12, Бафкин - 11, Мэтьюз - 10, Форрест - 6, Фернанду - 5, Гуйе - 3, Мюррей, Мэттьюз
Шарлотт Хорнетс: Миллер - 27, Бриджес - 18, Уильямс - 16, Манн - 16, Покушевски - 10, Ричардс - 7, Дав. Бертанс - 6, Тор - 6, Макгауэнс - 5, Болден - 2, Мицич - 2, Смит, Бэйли, Блэк
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