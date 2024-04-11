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Евролига: расписание всех матчей 11 апреля

Евролига: расписание всех матчей 11 апреля
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Сегодня, 11 апреля, в рамках регулярного чемпионата Евролиги пройдёт очередной игровой день. В общей сложности будет проведено пять матчей 34-го тура. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием всех встреч, запланированных на сегодня.

Евролига. Календарь
Евролига. Турнирная таблица

Расписание матчей Евролиги 11 апреля:

«Монако» — «Бавария» (20:00);
«Жальгирис» — «Реал» Мадрид (20:00);
«Анадолу Эфес» — «Црвена Звезда» (20:30);
«Маккаби» Тель-Авив — «Олимпия» Милан (21:05);
«Панатинаикос» — «Альба» (21:15).

Евролига . Регулярный чемпионат. 34-й тур
11 апреля 2024, четверг. 20:00 МСК
Монако
Монако, Монако
Не начался
Бавария
Мюнхен, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Евролига . Регулярный чемпионат. 34-й тур
11 апреля 2024, четверг. 20:00 МСК
Жальгирис
Каунас, Литва
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Евролига . Регулярный чемпионат. 34-й тур
11 апреля 2024, четверг. 20:30 МСК
Анадолу Эфес
Стамбул, Турция
Не начался
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Евролига . Регулярный чемпионат. 34-й тур
11 апреля 2024, четверг. 21:05 МСК
Маккаби Тель-Авив
Тель-Авив, Израиль
Не начался
Олимпия Милан
Милан, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Евролига . Регулярный чемпионат. 34-й тур
11 апреля 2024, четверг. 21:15 МСК
Панатинаикос
Афины, Греция
Не начался
Альба
Берлин, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Напомним, последний (34-й) тур регулярного чемпионата Евролиги состоится с 11 по 12 апреля. «Финал четырёх» турнира пройдёт в Берлине (Германия) с 24 по 26 мая. Действующим победителем соревнований является «Реал».

Евролига. «Фенербахче» — «Анадолу Эфес»

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