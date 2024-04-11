Евролига: расписание всех матчей 11 апреля

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Сегодня, 11 апреля, в рамках регулярного чемпионата Евролиги пройдёт очередной игровой день. В общей сложности будет проведено пять матчей 34-го тура. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием всех встреч, запланированных на сегодня.

Расписание матчей Евролиги 11 апреля:

«Монако» — «Бавария» (20:00);

«Жальгирис» — «Реал» Мадрид (20:00);

«Анадолу Эфес» — «Црвена Звезда» (20:30);

«Маккаби» Тель-Авив — «Олимпия» Милан (21:05);

«Панатинаикос» — «Альба» (21:15).

Напомним, последний (34-й) тур регулярного чемпионата Евролиги состоится с 11 по 12 апреля. «Финал четырёх» турнира пройдёт в Берлине (Германия) с 24 по 26 мая. Действующим победителем соревнований является «Реал».

Евролига. «Фенербахче» — «Анадолу Эфес»