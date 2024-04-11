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Шакил О'Нил — о Клэе Томпсоне: когда пса загоняют в угол, он начинает кусаться

Шакил О'Нил — о Клэе Томпсоне: когда пса загоняют в угол, он начинает кусаться
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Четырёхкратный чемпион НБА Шакил О'Нил высказался о том, как защитник Клэй Томпсон может сыграть решающую роль в успехе «Голден Стэйт Уорриорз» в плей-офф.

«От такого игрока, как Клэя Томпсона, требуется все две отличные игры за плей-офф. Все другие игроки будут заниматься своей работой на схожем уровне, но если Клэй сможет выдать два великолепных матчах, то это может решающим образом повлиять на шансы команды. Я уважаю Клэя, он не сопляк. Когда пса загоняют в угол, то он начинает кусаться.

Весь сезон его критиковали. Мол, он начал выходить со скамейки, начал играть хуже. Но стоит ему найти пару, где у него пойдёт бросок, как в лучшие годы, то все забудут о своей критике и перестанут недооценивать «Уорриорз» в нынешнем сезоне», — заявил О'Нил на собственном подкасте The Big.

Клэй Томпсон был замечен с двумя девушками модельной внешности

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