«Забрали своё». Трент Фрейзер высказался о победе «Зенита» в матче с «Локо» в ЕЛ

Защитник петербургского «Зенита» Трент Фрейзер прокомментировал победу, одержанную в выездном матче второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с краснодарским «Локомотивом-Кубань». Встреча закончилась со счётом 91:86 (22:21, 24:19, 21:20, 24:26).

«Когда мы готовились, мы значили, что будет тяжело на протяжении всех 40 минут. У них отличная команда. Но я думаю, мы проделали хорошую работу. Ребята попали важные броски. Игра была сложной в физическом плане. Но всегда приятно уходить победителями. Мы хорошо поработали и в четвёртой четверти забрали своё», — сказал Фрейзер в интервью пресс-службе «Зенита».

В следующем туре «Зенит» дома сыграет с «Пармой». Матч состоится 14 апреля и начнётся в 16:00 по московскому времени.