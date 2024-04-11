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«Забрали своё». Трент Фрейзер высказался о победе «Зенита» в матче с «Локо» в ЕЛ

«Забрали своё». Трент Фрейзер высказался о победе «Зенита» в матче с «Локо» в ЕЛ
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Защитник петербургского «Зенита» Трент Фрейзер прокомментировал победу, одержанную в выездном матче второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с краснодарским «Локомотивом-Кубань». Встреча закончилась со счётом 91:86 (22:21, 24:19, 21:20, 24:26).

Единая лига ВТБ . Группа А
09 апреля 2024, вторник. 20:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
86 : 91
Зенит
Санкт-Петербург
Локомотив-Кубань: Бэрфорд - 22, Уайт - 15, Ндур - 14, Акун-Пёрселл - 10, Мартюк - 9, Елатонцев - 6, Миллер - 4, Емченко - 4, Узинский - 2, Щербенев, Темиров, Ведищев
Зенит: Фрейзер - 21, Курич - 18, Эртель - 16, Карасёв - 14, Хантер - 11, Жбанов - 4, Клименко - 4, Морман - 3, Захаров, Вольхин, Зубков, Торопов

«Когда мы готовились, мы значили, что будет тяжело на протяжении всех 40 минут. У них отличная команда. Но я думаю, мы проделали хорошую работу. Ребята попали важные броски. Игра была сложной в физическом плане. Но всегда приятно уходить победителями. Мы хорошо поработали и в четвёртой четверти забрали своё», — сказал Фрейзер в интервью пресс-службе «Зенита».

В следующем туре «Зенит» дома сыграет с «Пармой». Матч состоится 14 апреля и начнётся в 16:00 по московскому времени.

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