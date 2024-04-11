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«Как же я зол — он бьёт все мои рекорды!» Новицки комплиментарно высказался о Дончиче

«Как же я зол — он бьёт все мои рекорды!» Новицки комплиментарно высказался о Дончиче
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Прославленный игрок «Даллас Маверикс» Дирк Новицки поделился мнением о нынешней звезде команды, разыгрывающем Луке Дончиче.

«Чувак, как же я зол. Он бьёт все мои рекорды! Хахаха, конечно, я в восторге от него. Мой последний год был его первым годом в лиге. Было здорово увидеть его потенциал. Уже в первый год мы увидели, что для него нет никаких границ. Но, честно говоря, я не думал, что он сможет достичь таких результатов.

В его игре нет слабых мест, если говорить об атаке. Он может делать всё. Полный набор навыков. Каждый год я говорю, что этот парень не сможет стать лучше, но он неизменно возвращается с новым репертуаром. Надеюсь, болельщики «Маверикс» будут наслаждаться его игрой ещё очень-очень долго», — сказал Новицки на канале NBA on ESPN в YouTube.

Лука Дончич раздаёт автографы на шестиколëсном пикапе:

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