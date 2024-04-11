Единая лига назвала даты матчей плей-ин и плей-офф сезона-2023/2024

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Пресс-служба Единой лиги ВТБ назвала даты матчей плей-ин и плей-офф нынешнего сезона. Игры плей-ин будут проходить на паркетах команд, которые заняли более высокое место по итогам регулярного сезона. Серии плей-офф также начнутся на площадке команд, занявших более высокое место в регулярке.

Плей-ин:

17 апреля, матч №1: «Уралмаш» — «Самара»

17 апреля, матч №2: команда 3 (группы Б) — команда 4 (группы Б)

20 апреля, матч №3: проигравший игры №1 — победитель игры №2

Победитель матча №1 получает 7-й посев в плей-офф.

Победитель матча №3 получает 8-й посев в плей-офф.

Фото: https://vtb-league.com

Плей-офф:

Четвертьфинальные серии (до трёх побед по схеме 2+2+1):

Четвертьфинал №1: команда 1 — команда 8 (23 апреля, 25 апреля, 28 апреля, 30 апреля, 3 мая*)

Четвертьфинал №2: «Локомотив-Кубань» — «Парма» (23 апреля, 25 апреля, 28 апреля, 30 апреля*, 3 мая*)

Четвертьфинал №3: команда 2 — команда 7 (22 апреля, 24 апреля, 27 апреля, 29 апреля*, 2 мая*)

Четвертьфинал №4: команда 3 — команда 6 (22 апреля, 24 апреля, 27 апреля, 29 апреля*, 2 мая*)

Полуфинальные серии (серия до четырёх побед по схеме 2+2+1+1+1):

Полуфинал №1: победитель четвертьфинала №1 — победитель четвертьфинала №2 (6 мая, 8 мая, 11 мая, 13 мая, 16 мая*, 19 мая *, 22 мая*)

Полуфинал №2: победитель четвертьфинала №3 — победитель четвертьфинала №4 (5 мая, 7 мая, 10 мая, 12 мая, 15 мая*, 18 мая*, 21 мая*).

Серия за третье место (серия до трёх побед по схеме 2+2+1):

Проигравший полуфинала №1 — проигравший полуфинала №2 (25 мая 2024, 27 мая 2024, 30 мая 2024, 1 июня*, 4 июня*)

Финальная серия (серия до четырёх побед по схеме 2+2+1+1+1):

Победитель полуфинала №1 — победитель полуфинала №2 (26 мая, 28 мая, 31 мая, 2 июня, 5 июня*, 8 июня*, 11 июня*).

Время матчей будет названо позже.

Сегодня, 11 апреля, в Единой лиге будет сыгран один матч. В 19:30 мск сыграют МБА и «Астана».