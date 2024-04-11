Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Панатинаикос — Альба. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Эдвардс назвал игрока «Миннесоты», который лучше всего защищается против Йокича

Эдвардс назвал игрока «Миннесоты», который лучше всего защищается против Йокича
Комментарии

Атакующий защитник «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардс после матча регулярного чемпионата НБА с «Денвер Наггетс» (107:116) высказался о центровом команды Карле-Энтони Таунсе, который продолжает восстанавливаться после травмы колена.

«С ним на площадке было бы намного проще, ведь этот парень набирает по 25 очков каждый вечер. И делает это легко. Всем действительно было бы намного легче. Ещё один крупный игрок. Семифутер. Ещё один снайпер. Чёрт возьми, он умеет всё. Он может играть в защите против Йокича. Он наш лучший выбор, когда дело доходит до защиты против Йокича. Так что да, он нам нужен», — приводит слова Эдвардса на своей странице в социальных сетях обозреватель Дэйн Мур.

Карл-Энтони Таунс приступил к тренировкам:

Материалы по теме
Источник: стало известно, когда на площадку может вернуться Карл-Энтони Таунс
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android