Эдвардс назвал игрока «Миннесоты», который лучше всего защищается против Йокича

Атакующий защитник «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардс после матча регулярного чемпионата НБА с «Денвер Наггетс» (107:116) высказался о центровом команды Карле-Энтони Таунсе, который продолжает восстанавливаться после травмы колена.

«С ним на площадке было бы намного проще, ведь этот парень набирает по 25 очков каждый вечер. И делает это легко. Всем действительно было бы намного легче. Ещё один крупный игрок. Семифутер. Ещё один снайпер. Чёрт возьми, он умеет всё. Он может играть в защите против Йокича. Он наш лучший выбор, когда дело доходит до защиты против Йокича. Так что да, он нам нужен», — приводит слова Эдвардса на своей странице в социальных сетях обозреватель Дэйн Мур.

Карл-Энтони Таунс приступил к тренировкам: