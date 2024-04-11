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«Уровень плей-офф». Сергей Карасёв – о матче «Зенита» с «Локо» в Единой лиге

«Уровень плей-офф». Сергей Карасёв – о матче «Зенита» с «Локо» в Единой лиге
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Форвард «Зенита» Сергей Карасёв поделился мнением о победе, которую команда одержала в выездном матче второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с краснодарским «Локомотивом-Кубань». Игра завершилась со счётом 91:86 (22:21, 24:19, 21:20, 24:26).

Единая лига ВТБ . Группа А
09 апреля 2024, вторник. 20:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
86 : 91
Зенит
Санкт-Петербург
Локомотив-Кубань: Бэрфорд - 22, Уайт - 15, Ндур - 14, Акун-Пёрселл - 10, Мартюк - 9, Елатонцев - 6, Миллер - 4, Емченко - 4, Узинский - 2, Щербенев, Темиров, Ведищев
Зенит: Фрейзер - 21, Курич - 18, Эртель - 16, Карасёв - 14, Хантер - 11, Жбанов - 4, Клименко - 4, Морман - 3, Захаров, Вольхин, Зубков, Торопов

«Хорошая игра для болельщиков и для зрителей, которые смотрели нас по телевизору. Спасибо огромное ребятам, которые приехали и поддержали нас. Игра была [уровня] плей-офф, и я очень рад за ребят – бились один за всех и все за одного и увезли эту очень важную для нас победу», — сказал Карасёв в интервью пресс-службе «Зенита».

Напомним, «Зенит» гарантировал себе топ-3 по итогам регулярного чемпионата. В следующем туре команда из Санкт-Петербурга дома сыграет с «Пармой». Матч состоится 14 апреля и начнётся в 16:00 по московскому времени.

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