«Уровень плей-офф». Сергей Карасёв – о матче «Зенита» с «Локо» в Единой лиге

Форвард «Зенита» Сергей Карасёв поделился мнением о победе, которую команда одержала в выездном матче второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с краснодарским «Локомотивом-Кубань». Игра завершилась со счётом 91:86 (22:21, 24:19, 21:20, 24:26).

«Хорошая игра для болельщиков и для зрителей, которые смотрели нас по телевизору. Спасибо огромное ребятам, которые приехали и поддержали нас. Игра была [уровня] плей-офф, и я очень рад за ребят – бились один за всех и все за одного и увезли эту очень важную для нас победу», — сказал Карасёв в интервью пресс-службе «Зенита».

Напомним, «Зенит» гарантировал себе топ-3 по итогам регулярного чемпионата. В следующем туре команда из Санкт-Петербурга дома сыграет с «Пармой». Матч состоится 14 апреля и начнётся в 16:00 по московскому времени.