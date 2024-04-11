МБА победила «Астану» в предпоследнем туре регулярки Единой лиги

В Москве завершился матч второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором встречались МБА и «Астана». Победу со счётом 83:77 (25:22, 20:17, 16:17, 22:21) одержали хозяева площадки.

Лучшую результативность в составе победителей продемонстрировал лёгкий форвард Владислав Трушкин. На его счету 20 очков, два подбора и три результативные передачи. В составе «Астаны» чаще всего кольцо соперников поражал американский разыгрывающий Маркелл Джонсон. Он набрал 30 очков. Кроме того, в его активе три подбора и три результативные передачи.

В следующем туре регулярного чемпионата Единой лиги, который будет последним, МБА сыграет с клубом «Минск». Матч пройдёт в Москве 14 апреля и начнётся в 15:00 мск. «Астана» в следующем туре примет «Самару». Игра пройдёт 14 апреля и начнётся в 13:00 по московскому времени.