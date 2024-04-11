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МБА победила «Астану» в предпоследнем туре регулярки Единой лиги

МБА победила «Астану» в предпоследнем туре регулярки Единой лиги
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В Москве завершился матч второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором встречались МБА и «Астана». Победу со счётом 83:77 (25:22, 20:17, 16:17, 22:21) одержали хозяева площадки.

Единая лига ВТБ . Группа Б
11 апреля 2024, четверг. 19:30 МСК
МБА
Москва
Окончен
83 : 77
Астана
Астана
МБА: Трушкин - 20, Барашков - 12, Минченко - 10, Исмаилов - 9, Хоменко - 9, Валиев - 9, Голдырев - 5, Воронов - 4, Коновалов - 3, Касаткин - 2, Шейко, Якушин
Астана: Джонсон - 30, Андерсон - 18, Дэвис - 11, Скиппер-Браун - 9, Пушица - 3, Мурзагалиев - 2, Щербак - 2, Марчук - 2, Гаврилов, Марчук, Айткали, Майдекин

Лучшую результативность в составе победителей продемонстрировал лёгкий форвард Владислав Трушкин. На его счету 20 очков, два подбора и три результативные передачи. В составе «Астаны» чаще всего кольцо соперников поражал американский разыгрывающий Маркелл Джонсон. Он набрал 30 очков. Кроме того, в его активе три подбора и три результативные передачи.

В следующем туре регулярного чемпионата Единой лиги, который будет последним, МБА сыграет с клубом «Минск». Матч пройдёт в Москве 14 апреля и начнётся в 15:00 мск. «Астана» в следующем туре примет «Самару». Игра пройдёт 14 апреля и начнётся в 13:00 по московскому времени.

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