Футболисты «Спартака» вместе с Ребровым посетили матч Единой лиги

Футболисты футбольного клуба «Спартак» Павел Маслов, Даниил Хлусевич, Михаил Игнатов, Даниил Денисов и Руслан Литвинов посетили матч второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между клубами МБА и «Астана». Вместе с ними на встрече присутствовал бывший голкипер красно-белых Артём Ребров. Игра проходила в Москве и завершилась в пользу МБА со счётом 83:77.

По окончании матча представители «Спартака» вышли на площадку и сделали несколько бросков в кольцо.

В следующем туре регулярного чемпионата Единой лиги, который будет последним, МБА встретится с клубом «Минск». Матч состоится в Москве 14 апреля и начнётся в 15:00 мск. «Астана» в следующем туре примет «Самару». Встреча пройдёт 14 апреля и начнётся в 13:00 по московскому времени.

Футболисты «Спартака» посетили матч Единой лиги: