Перасович высказался об игре УНИКСа с ЦСКА за первое место в регулярке Единой лиги

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович поделился мнением о предстоящем матче второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с московским ЦСКА. Встреча состоится 13 апреля в Казани и начнётся в 18:00 по московскому времени. Эта будет заключительная игра команд в регулярке, в которой определится, как распределятся первые три места в турнирной таблице. УНИКС и ЦСКА сейчас на первом и втором месте соответственно. Топ-3 замыкает «Зенит». У трёх клубов одинаковое количество побед и поражений (25-10).

Единая лига ВТБ . Группа А Единая лига ВТБ . Группа А 13 апреля 2024, суббота. 18:00 МСК УНИКС Казань Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

«В очной встрече между УНИКСом и ЦСКА в субботу определится победитель регулярного сезона. На втором этапе мы выиграли пять из девяти матчей, при этом почти все поражения потерпели в концовках. Ранее я уже подчеркивал, что уровень конкуренции в Единой лиге ВТБ заметно вырос, и теперь каждая команда способна обыграть любого соперника. Для нас определяющим станет то, в какой форме УНИКС подойдёт к важнейшей стадии сезона – серии плей-офф.

Безусловно, ЦСКА – один из фаворитов чемпионата. Они считались таковыми осенью и остаются ими сейчас. У них в составе собраны качественные и опытные баскетболисты. Мы относимся к ним с большим уважением.

И УНИКС, и «армейцы» нестабильно провели второй этап. Однако выступления клубов оцениваются не по итогам отдельных двух месяцев внутри сезона. Мы серьёзно готовимся и ожидаем сложной игры. Постараемся сделать всё возможное, чтобы завершить регулярку на первом месте», — приводит слова Перасовича пресс-служба УНИКСа.