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Назван статус Кайри Ирвинга перед матчем «Даллас» — «Детройт»

Назван статус Кайри Ирвинга перед матчем «Даллас» — «Детройт»
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Разыгрывающий и один из лидеров «Даллас Маверикс» Кайри Ирвинг не примет участия в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Детройт Пистонс», который пройдёт завтра, 13 апреля, из-за травмы.

НБА - регулярный чемпионат
13 апреля 2024, суббота. 03:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Не начался
Детройт Пистонс
Детройт
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Как отмечает североамериканский журналист и инсайдер ESPN Тим Макмэхон, у Ирвинга болевые ощущения в области левого голеностопа. Более того, звёздный разыгрывающий прервёт свою серию из 31 отыгранного матча подряд.

В нынешнем сезоне 32-летний баскетболист принял участие в 58 матчах, набирая в среднем 25,6 очка, делая 5,2 результативной передачи и пять подборов при общем проценте реализации бросков с игры 49,7, трёхочковых — 41,1.

Толпа болельщиков встретила Кайри Ирвинга в Китае:

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