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Бостон Селтикс — Нью-Йорк Никс 109:118, как сыграли, победил Нью-Йорк Никс, результат матча НБА 12 апреля

39 очков Джейлена Брансона помогли «Нью-Йорку» обыграть в гостях «Бостон»
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В Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Бостон Селтикс» принимал «Нью-Йорк Никс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 109:118.

НБА - регулярный чемпионат
12 апреля 2024, пятница. 02:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
109 : 118
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Бостон Селтикс: Тейтум - 18, Притчард - 16, Браун - 15, Хозер - 15, Порзингис - 14, Михайлюк - 9, Холидэй - 7, Хорфорд - 6, Спрингер - 3, Уайт - 2, Тиллман - 2, Корнет - 2
Нью-Йорк Никс: Брансон - 39, Дивинченцо - 17, Харт - 16, Богданович - 14, Ануноби - 12, Хартенштайн - 11, Робинсон - 5, Макбрайд - 2, Ачиува - 2, Топпин, Милтон, Бёркс, Джеффрис, Дьяките, Симс

Баскетболисты «Никс» выиграли первую четверть с разницей в три очка. Вторую четверть также выиграли гости, упрочив своё преимущество до 22 очков к большому перерыву. В третьей четверти баскетболисты «Никс» закрепили свой успех и перед финальной двенадцатиминуткой лидировали с разницей в 29 очков. Решающая четверть осталась за «Селтикс», а общий результат — за командой из Нью-Йорка — «+9».

Самым результативным игроком в составе «Никс» стал разыгрывающий Джейлен Брансон, набравший 39 очков, два подбора и четыре передачи. Дабл-даблы в этом матче оформили лёгкий форвард гостей Джош Харт (16 очков, 16 подборов и пять передач) и немецкий форвард Айзея Хартенштайн (11 очков, 13 подборов и шесть передач). В составе хозяев лучшим был американский форвард Джейсон Тейтум, у которого 18 очков, четыре подбора и семь передач.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица
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