39 очков Джейлена Брансона помогли «Нью-Йорку» обыграть в гостях «Бостон»

В Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Бостон Селтикс» принимал «Нью-Йорк Никс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 109:118.

Баскетболисты «Никс» выиграли первую четверть с разницей в три очка. Вторую четверть также выиграли гости, упрочив своё преимущество до 22 очков к большому перерыву. В третьей четверти баскетболисты «Никс» закрепили свой успех и перед финальной двенадцатиминуткой лидировали с разницей в 29 очков. Решающая четверть осталась за «Селтикс», а общий результат — за командой из Нью-Йорка — «+9».

Самым результативным игроком в составе «Никс» стал разыгрывающий Джейлен Брансон, набравший 39 очков, два подбора и четыре передачи. Дабл-даблы в этом матче оформили лёгкий форвард гостей Джош Харт (16 очков, 16 подборов и пять передач) и немецкий форвард Айзея Хартенштайн (11 очков, 13 подборов и шесть передач). В составе хозяев лучшим был американский форвард Джейсон Тейтум, у которого 18 очков, четыре подбора и семь передач.