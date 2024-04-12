Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Джо Маззулла объяснил, почему «Бостон» уступил «Нью-Йорку» в матче НБА

Джо Маззулла объяснил, почему «Бостон» уступил «Нью-Йорку» в матче НБА
Комментарии

Главный тренер «Бостон Селтикс» Джо Маззулла после матча в рамках регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Нью-Йорк Никс» (109:118) высказался о выступлении своих подопечных.

«Мне не понравилось то, с каким уровнем усилий мы играли в первой половине. Конечно, наши последние две игры были против двух команд, которые находились в крайнем отчаянии», — рассказал Маззулла во время пресс-конференции.

Отметим, что самым результативным игроком в составе победителей стал разыгрывающий Джейлен Брансон, набравший 39 очков, два подбора и четыре передачи. В составе «Бостона» тем временем больше всех очков набрал лёгкий форвард Джейсон Тейтум — 18 очков, а также семь передач и четыре подбора.

НБА - регулярный чемпионат
12 апреля 2024, пятница. 02:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
109 : 118
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Бостон Селтикс: Тейтум - 18, Притчард - 16, Браун - 15, Хозер - 15, Порзингис - 14, Михайлюк - 9, Холидэй - 7, Хорфорд - 6, Спрингер - 3, Уайт - 2, Тиллман - 2, Корнет - 2
Нью-Йорк Никс: Брансон - 39, Дивинченцо - 17, Харт - 16, Богданович - 14, Ануноби - 12, Хартенштайн - 11, Робинсон - 5, Макбрайд - 2, Ачиува - 2, Топпин, Милтон, Бёркс, Джеффрис, Дьяките, Симс
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android