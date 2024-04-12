Джо Маззулла объяснил, почему «Бостон» уступил «Нью-Йорку» в матче НБА

Главный тренер «Бостон Селтикс» Джо Маззулла после матча в рамках регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Нью-Йорк Никс» (109:118) высказался о выступлении своих подопечных.

«Мне не понравилось то, с каким уровнем усилий мы играли в первой половине. Конечно, наши последние две игры были против двух команд, которые находились в крайнем отчаянии», — рассказал Маззулла во время пресс-конференции.

Отметим, что самым результативным игроком в составе победителей стал разыгрывающий Джейлен Брансон, набравший 39 очков, два подбора и четыре передачи. В составе «Бостона» тем временем больше всех очков набрал лёгкий форвард Джейсон Тейтум — 18 очков, а также семь передач и четыре подбора.