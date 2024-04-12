Джо Маззулла объяснил, почему «Бостон» уступил «Нью-Йорку» в матче НБА
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Главный тренер «Бостон Селтикс» Джо Маззулла после матча в рамках регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Нью-Йорк Никс» (109:118) высказался о выступлении своих подопечных.
«Мне не понравилось то, с каким уровнем усилий мы играли в первой половине. Конечно, наши последние две игры были против двух команд, которые находились в крайнем отчаянии», — рассказал Маззулла во время пресс-конференции.
Отметим, что самым результативным игроком в составе победителей стал разыгрывающий Джейлен Брансон, набравший 39 очков, два подбора и четыре передачи. В составе «Бостона» тем временем больше всех очков набрал лёгкий форвард Джейсон Тейтум — 18 очков, а также семь передач и четыре подбора.
НБА - регулярный чемпионат
12 апреля 2024, пятница. 02:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
109 : 118
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Бостон Селтикс: Тейтум - 18, Притчард - 16, Браун - 15, Хозер - 15, Порзингис - 14, Михайлюк - 9, Холидэй - 7, Хорфорд - 6, Спрингер - 3, Уайт - 2, Тиллман - 2, Корнет - 2
Нью-Йорк Никс: Брансон - 39, Дивинченцо - 17, Харт - 16, Богданович - 14, Ануноби - 12, Хартенштайн - 11, Робинсон - 5, Макбрайд - 2, Ачиува - 2, Топпин, Милтон, Бёркс, Джеффрис, Дьяките, Симс
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