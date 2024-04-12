Карри ушёл в колоссальный отрыв по трёхочковым в регулярках и плей-офф НБА

На данный момент проходит матч регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Портленд Трэйл Блэйзерс» принимает «Голден Стэйт Уорриорз». На момент написания новости счёт на табло — 100:92 в пользу гостевой команды.

Разыгрывающий и лидер «Голден Стэйт» Стефен Карри во время матча достиг отметки в 4358 реализованных трёхочковых бросков за профессиональную карьеру, включая плей-офф и регулярные чемпионаты НБА. Сейчас у Карри пять попаданий из-за дуги из 16 попыток.

Примечательно, что отставание от ближайшего преследователя в лице члена Зала славы баскетбола и двукратного чемпиона лиги Рэя Аллена составляет ровно 1000 трёхочковых попаданий. На счету Аллена 3358 «трёшек» в плей-офф и регулярках.