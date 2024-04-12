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Карри ушёл в колоссальный отрыв по трёхочковым в регулярках и плей-офф НБА

Карри ушёл в колоссальный отрыв по трёхочковым в регулярках и плей-офф НБА
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На данный момент проходит матч регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Портленд Трэйл Блэйзерс» принимает «Голден Стэйт Уорриорз». На момент написания новости счёт на табло — 100:92 в пользу гостевой команды.

НБА - регулярный чемпионат
12 апреля 2024, пятница. 05:00 МСК
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Окончен
92 : 100
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Портленд Трэйл Блэйзерс: Эйтон - 25, Хендерсон - 18, Уокер - 17, Мюррэй - 14, Рит - 8, Хагенс - 5, Минайя - 3, Рупер - 2, Браун, Баджи
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 22, Куминга - 19, Уиггинс - 15, Джексон-Дэвис - 10, Подзиемски - 9, Луни - 9, Пол - 8, Муди - 8, Гаруба, Сантос, Робинсон, Шарич, Киньонес, Спенсер

Разыгрывающий и лидер «Голден Стэйт» Стефен Карри во время матча достиг отметки в 4358 реализованных трёхочковых бросков за профессиональную карьеру, включая плей-офф и регулярные чемпионаты НБА. Сейчас у Карри пять попаданий из-за дуги из 16 попыток.

Примечательно, что отставание от ближайшего преследователя в лице члена Зала славы баскетбола и двукратного чемпиона лиги Рэя Аллена составляет ровно 1000 трёхочковых попаданий. На счету Аллена 3358 «трёшек» в плей-офф и регулярках.

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