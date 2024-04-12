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33 очка ДеАарона Фокса не помогли «Сакраменто» обыграть «Нью-Орлеан»

33 очка ДеАарона Фокса не помогли «Сакраменто» обыграть «Нью-Орлеан»
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Сегодня, 12 апреля, в Сакраменто состоялся матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), где встретились местный «Сакраменто Кингз» и «Нью-Орлеан Пеликанс». Гости одержали победу со счётом 135:123.

НБА - регулярный чемпионат
12 апреля 2024, пятница. 05:00 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Окончен
123 : 135
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Сакраменто Кингз: Фокс - 33, Барнс - 22, Мюррэй - 19, Сабонис - 18, Митчелл - 13, Лайлз - 6, Везенков - 5, Эллис - 5, Лень - 2, Дуарте, Эдвардс, Слоусон, Джонс, Джонс
Нью-Орлеан Пеликанс: Уильямсон - 31, Макколлум - 31, Мёрфи - 27, Альварадо - 14, Валанчюнас - 13, Дэниэлс - 10, Джонс - 5, Маршалл - 2, Зеллер - 2, Хоукинс, Лидделл, Райан, Робинсон-Эрл

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Сакраменто» ДеАарон Фокс. На его счету 33 очка, пять подборов и восемь результативны передач. Его партнёр по команде форвард Харрисон Барнс отметился 22 очками, пятью подборами и четырьмя передачами.

Самым результативным в составе «Пеликанс» стал тяжёлый форвард Зайон Уильямсон. Он набрал 31 очко, совершил четыре подбора и отдал шесть передач. Защитник Си Джей Макколлум отметился также 31 очком, сделал четыре подбора и семь передач.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица
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