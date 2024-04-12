33 очка ДеАарона Фокса не помогли «Сакраменто» обыграть «Нью-Орлеан»

Сегодня, 12 апреля, в Сакраменто состоялся матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), где встретились местный «Сакраменто Кингз» и «Нью-Орлеан Пеликанс». Гости одержали победу со счётом 135:123.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Сакраменто» ДеАарон Фокс. На его счету 33 очка, пять подборов и восемь результативны передач. Его партнёр по команде форвард Харрисон Барнс отметился 22 очками, пятью подборами и четырьмя передачами.

Самым результативным в составе «Пеликанс» стал тяжёлый форвард Зайон Уильямсон. Он набрал 31 очко, совершил четыре подбора и отдал шесть передач. Защитник Си Джей Макколлум отметился также 31 очком, сделал четыре подбора и семь передач.